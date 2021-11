El 94% de la población de 16 a 74 años ha usado Internet en los tres últimos meses, según el INE

El 4,5% de menores de 15 años viven en hogares sin recursos para la educacion online

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 93,9% ha utilizado Internet en los tres últimos meses (0,7 puntos más que en 2020), lo que supone 33,1 millones de personas (200.000 usuarios más), según la sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 83,7% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador, lo que supone un aumento de 2,3 puntos respecto a 2020. Por tipo de dispositivo, el 77,9% cuenta con ordenadores de sobremesa o portátiles y el 57,5% con tablets.

El teléfono móvil está presente en casi la totalidad de los hogares mientras el fijo continúa en descenso y se encuentra disponible en el 67,2% de los hogares, 3,9 puntos menos que en 2020.

El 99,9% de los hogares cuenta con algún tipo de teléfono y el 66,9% con ambos tipos. Un 0,3% dispone únicamente de fijo y un 32,6% utiliza exclusivamente el móvil para comunicarse desde el hogar (frente al 28,9% de 2020). Cuanto mayor es la población del municipio de residencia y mayores son los ingresos, más equipamiento de TIC tienen los hogares.

En cuanto a los hogares con acceso a Internet, casi 16 millones tienen al menos un miembro de 16 a 74 años disponen banda ancha fija y/o móvil. El principal tipo de conexión de banda ancha es a través de modalidades fijas, mientras que el 13% sólo accede a Internet mediante conexión móvil.

Hay, sin embargo, un 4,1% de viviendas sin Internet. Los motivos más frecuentes declarados para la falta de conexión son que al 77,2% no les resulta útil, el 57,4% afirma falta de conocimientos para utilizarlo y el 26,4% considera costes elevados. Además, un 5,9% No tendría disponibilidad de banda ancha en su área y un 5,7% de banda ancha móvil, mientras que el 3,5% accede a Internet desde otro lugar.

EL USO DE TIC POR EDADES

Casi la totalidad de las personas de 16 a 74 años, el 99,2%, ha utilizado el teléfono móvil en los tres últimos meses. Por frecuencia de uso, el 91,8% se conecta al menos una vez a la semana, el 85,8% diariamente y el 82,7% varias veces al día.

Las actividades más realizadas en los tres últimos meses han sido usar servicios de mensajería como Whatsapp (90,2%, frente al 89,5% de 2020), recibir o enviar correos electrónicos (79,1%, frente al 76,4%) y leer noticias, periódicos o revistas de actualidad on line (76,6%, frente al 75,9%).

Aunque hay actividades cuya frecuencia ha descendido respecto a 2020 todavía muestran valores superiores a los observados en 2019. Entre las más importantes figuran telefonear o realizar videollamadas a través de Internet (75,7% en 2021, 77,7% en 2020 y 54,9% en 2019) y buscar información sobre bienes y servicios.

Mas de la mitad de los usuarios (el 51,3%) han concertado una cita con un médico a través de una página web o de una app de móvil. Este porcentaje es 11 puntos superior al de 2020.

El 64,7% de la población de 16 a 74 años ha participado durante los tres últimos meses en redes sociales de carácter general, un porcentaje similar al de 2020. Los más participativos son los estudiantes (96,4%) y los jóvenes de 16 a 24 años (93,2%).

Por sexo, la actividad de las mujeres (66,5%) es superior a la de los hombres (62,7%).

La utilización de las nuevas tecnologías por parte de los menores se encuentra, en general, muy extendida. El uso de ordenador por parte de los menores es del 95,1% frente al 91,5% en 2020 y aún más el uso de Internet (97,5% frente al 94,5%). Por su parte, el uso de móvil baja ligeramente. Por sexo, las niñas usan en mayor medida las nuevas tecnologías y por edad el uso de TIC crece a medida que aumenta los años de los menores, sobre todo a partir de los 13.

En el caso de los mayores de 74 años, un 31,8% ha utilizado Internet en los tres últimos meses, lo que supone más de 1,4 millones de personas. En 2020 lo usó el 27,9%. Un 20,6% hace un uso diario de Internet y un 7,0% ha comprado online en los tres últimos meses.

Por sexo, la brecha a favor de los hombres se mantiene a los niveles de 2020 tanto en el uso de Internet en los tres últimos meses (3,8 puntos) como en las compras por Internet. Y sólo baja en el uso diario de Internet (2,6 puntos frente a 2,7 del año anterior).

EL USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Casi 19,5 millones de personas ha comprado por Internet en los tres últimos meses. Se mantiene así la tendencia al alza frente al 53,8% de 2020 y el 46,9% de 2019. El gasto medio estimado por comprador alcanza los 272,9 euros y el promedio de cada compra es de 55,9 euros y el número medio de compras es de 4,9.

El 54,1% de la población de 16 a 74 años compró en los tres últimos meses algún producto en formato físico. Los productos más adquiridos son los mismos que en 2020, aunque de forma más intensa. Así, el 37,4% de la población compró ropa, zapatos o accesorios, el 22% entregas de restaurantes, de comida rápida y catering y el 18,3% artículos deportivos.

Los servicios contratados también experimentaron mayor demanda que en 2020. El 19,2% contrató alojamientos, el 9,3% transporte y el 2,8% servicios para el hogar. Por último, el 38,2% de las personas de 16 a 74 años se descargó en los tres últimos meses través de Internet algún producto o suscripción.

EL USO DE TIC SEGÚN LA EDAD y SEXO

El uso de Internet en los tres últimos meses es prácticamente universal (99,7%) en las personas de 16 a 24 años. A partir de los 55 años se sitúa en el 91,0% y en el grupo de 65 a 74 años baja hasta el 73,3%. El mayor aumento se produce entre los de 65 a 74 años, con 3,6 puntos más que en 2020 y 9,7 puntos más que en 2019.

Respecto a las compras por Internet, las frecuencias más alta se encuentran en los grupos de edad de 25 a 34 años, de 35 a 44 años (el 68,7%) y de 16 a 24 años (el 64,6%). Por su parte, los mayores aumentos se dan entre los jóvenes 16 a 24 años (2,8 puntos más que en 2020) y los mayores de 65 a 74 años (2,5 puntos más).

En cambio no se aprecian grandes desigualdades por sexo en el uso de las TIC. Al igual que en 2020 se mantiene la preferencia de las mujeres por el uso de Internet y de los hombres por las compras on line. El 86,5% de las mujeres y el 85,1% de los hombres navegan a diario por la red. Las mujeres superan en 1,1 puntos a los hombres en utilizarla varias veces al día.

Respecto a la administración electrónica, un 72,7% de los internautas ha contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos a través de Internet en los 12 últimos meses por motivos particulares. Este porcentaje equivale al 68,7% de la población de 16 a 74 años. Por edad, interactúan en una proporción superior a la media los de 25 a 54 años.

En cuanto a la llamada 'Tele Escuela', el 95,2% de los niños de seis a 15 años conviven en hogares que disponen de los medios o recursos suficientes que harían posible la asistencia a clases o actividades de Tele Escuela y el 52,7% de los niños de seis a 15 años han realizado o asistido a clases o actividades on line de forma total o parcial en los tres últimos meses.

Por su parte, el 41% no ha asistido a estas clases aun teniendo recursos en el hogar, ya que no eran obligatorias o no se impartían en su curso académico 20/21. El 4,5% corresponde a hogares sin recursos y el 1,8% desconoce si tienen recursos o si se realizaban dichas actividades. Por sexo y edad se observan mayores porcentajes en niñas y mayores de 10 años.

Las comunidades con mayor porcentaje de usuarios de Internet son Comunidad de Madrid (95,9%), Cataluña (95,5%) e Illes Balears (95,1%). Las que tienen mayor porcentaje en el uso diario de Internet son C. de Madrid (el 89,8%), Baleares(88,7%) y Cataluña (87,6%).

Por su parte, C. de Madrid (61,6%), Cataluña (59,7%) y Navarra (57,0%) presentan los mayores porcentajes de personas que han comprado por Internet en los tres últimos meses.