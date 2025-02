Aagesen afirma que "no se puede" alargar la vida útil de las nucleares porque las empresas han decidido el cierre

"Nos condenan a un suicidio energético", critica el PP

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que "lo que está pidiendo" el Partido Popular a través de la proposición no de Ley aprobada por el Congreso que insta al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares, "no se puede cumplir, porque el sector energético, igual que otras actividades económicas, está liberalizado, es decir, son las empresas las que solicitan o no el cierre" y "las empresas han decidido el calendario de cierre".

Así lo ha defendido la ministra en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, al ser preguntada por el diputado del PP Guillermo Mariscal sobre si va a cumplir el Ejecutivo el mandato del Congreso con respecto al mantenimiento operativo de centrales nucleares.

"El Gobierno ha cumplido con el mandato de este Congreso aprobado y vinculante, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y así llevamos planificando todos estos años la transición energética y la evolución del mix energético", ha respondido la ministra.

Al respecto, el parlamentario del PP ha añadido que "las empresas no diseñan la política energética", que es "responsabilidad exclusiva e indelegable" de la ministra. Además, Mariscal ha argumentado que España es el "único país del mundo, el único con centrales operativas que ha decidido cerrarlas". "Nos condenan a un suicidio energético y estratégico", ha remachado, para después añadir que "están poniendo empleo cualificado en riesgo en Almaraz, en Trillo, en Cofrentes, en Ascó, Vandellòs, agravando el desierto demográfico".

"¿Son conscientes de que dañan la competitividad de la industria y de las empresas, necesitadas de precios eléctricos estables?", ha planteado el diputado, al tiempo que ha subrayado que "la Agencia Internacional de Energía se lo ha dicho recientemente", que tienen que "reevaluar el papel de la energía nuclear en el mix".

LA ENERGÍA "MÁS COMPETITIVA" DE EUROPA

En este sentido, la ministra ha respondido: "Insisto, por si no ha quedado claro, las empresas han decidido el calendario de cierre. Insisto". Aagesen ha subrayado que "la planificación de este Gobierno hace que lleguen inversiones" y que España tenga "la energía más competitiva de Europa".

"Tenemos un recurso que no aprecian y que aprecia el resto del mundo, que se llama sol y viento y que ha crecido en este país. Me gustaría que lo reconozcan. Parece ser que sólo el exterior reconoce el éxito de la transición ecológica y energética en este país y ustedes están amparados en el éxito de otros países. Por favor, miren el éxito en su país, nuestro país, que es España", ha pedido la ministra al PP.

En su intervención, la ministra ha asegurado que el Gobierno asegura el suministro energético y que trabaja con diálogo con el resto de actores implicados. "Precisamente, la semana pasada tuvimos una sectorial donde las comunidades autónomas, cinco, solicitaron hablar de energía nuclear y hablamos de forma totalmente transparente sobre la energía nuclear", ha argumentado.

"No hacemos 'un Garoña' y lo dejamos cerrar sin un plan en el territorio. Trabajamos para soluciones para esos territorios y para la prosperidad", ha indicado Aagesen, que ha puesto en valor que el Gobierno también ha aprobado un séptimo plan de residuos radiactivos, que "quedó anclado en el pasado, en el año 2006", y que "ahora en la PNL proponen revisarlo".

Por último, respecto a la fiscalidad y a la tasa Enresa, ha preguntado al PP: "¿Ustedes están proponiendo que los 20.000 millones que cuesta la gestión de los residuos y el desmantelamiento lo paguen los españoles?".