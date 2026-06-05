Aagesen avanza que se han quemado "30.000 hectáreas" hasta mayo y pide a CCAA "dimensionar" inversiones en prevención

Aagesen avanza que se han quemado "30.000 ha" hasta mayo y pide a las CCAA "dimensionar" inversiones en prevención. - MITECO

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado que en los cinco primeros meses del año se han quemado "30.000 hectáreas (ha)" por incendios forestales. En este contexto, ha vuelto a pedir que todas las Comunidades Autónomas (CCAA) "dimensionen" las inversiones en materia de prevención y de extinción de incendios ya que "hay que ser consciente de que los incendios apagan los 365 días del año".

"El último dato que hemos podido recabar desde el Ministerio, hablamos de 30.000 hectáreas quemadas, hablamos de tres veces más si lo comparamos con el año pasado", ha recalcado desde la finca La Biodera, en Cabanillas de la Sierra (Madrid) durante una jornada sobre polinizadores con la ONG Amigas de la Tierra.

De esta manera, ha recordado que el año pasado fue "devastador" en términos de fuegos forestales --con más de 350.000 hectáreas arrasadas--. En este sentido, ha indicado que la Administración General del Estado "ya ha incrementado" la cantidad de efectivos disponibles, como se ha visto en la presentación hace unos días de la campaña contra incendios de este verano.

"Hemos hecho el llamamiento ya desde el año pasado para que todas las CCAA dimensionen las inversiones en materia de prevención y también en materia de extinción de incendios. Eso es fundamental", ha subrayado.

Durante su intervención, ha incidido en la importancia de "dignificar" la carrera de los bomberos y ha transmitido un mensaje de "máxima precaución" para no tener una temporada como la del año pasado, dadas las altas temperaturas extraordinarias del mes de mayo y la cantidad de masa forestal".

Por otro lado, ha realizado una llamada a la "responsabilidad colectiva" para actuar contra el cambio climático con una respuesta que "debe tener tres grandes premisas: la ciencia, la ambición y la colaboración". "Invertir en la naturaleza es invertir en futuro", ha subrayado.

Durante la visita a la finca La Biodera, en Cabanillas de la Sierra (Madrid), dedicada a la educación ambiental y la agroecología, se han llevado a cabo labores de restauración ecológica como la plantación de un sendero de flora melífera y la creación de bebederos vinculados al proyecto de conservación apícola "Romero y Julieta".

Por ello, Aagesen ha puesto también en valor la necesidad de cuidar también a estas pequeñas especies. "Las abejas y otros insectos polinizadores hacen posible buena parte de los alimentos que consumimos y desempeñan un papel imprescindible en el funcionamiento de los ecosistemas. Proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos", ha señalado la vicepresidenta tercera.