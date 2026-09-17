Aagesen contacta con los presidentes valenciano y catalán y se pone a disposición ante la previsión de fuertes lluvias

Túnel de València cerrado al tráfico por lluvias - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado "en las últimas horas" con los presidentes de la Comunidad Valenciana y Cataluña, Juanfran Pérez Llorca y Salvador Illa, respectivamente, debido a los distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos y se ha puesto a "disposición" ante cualquier necesidad.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento de Aagesen, que han detallado que la vicepresidenta ha trasladado que ella y su equipo "están siguiendo con atención la evolución de la situación" y se ha puesto a disposición "para atender cualquier necesidad".

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado en la madrugada de este jueves de que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona).

"En Olivella (Garraf), hemos localizado el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible", ha indicado el cuerpo de Bomberos en redes sociales.

Al hilo, ha precisado que el cadáver ya ha sido recuperado, mientras que los Mossos d'Esquadra han podido confirmar que se trataba del conductor del automóvil en cuestión.

La información ha llegado después de que el subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, informara de la búsqueda de una persona arrastrada por el agua al pasar por una riera la misma localidad, en una noche en la que el servicio ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès por tiempo violento.

En este escenario, Protección Civil de la Generalitat envió anoche un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès y el Maresme (Barcelona) por tiempo violento y ante el riesgo de inundaciones repentinas.

En la Comunidad Valenciana, las lluvias torrenciales de las últimas horas han provocado el cierre del aeropuerto de Valencia por las inundaciones y la interrupción de la circulación en todas las líneas de Metrovalencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat envió este miércoles un ES-Alert a los móviles del litoral norte y sur de la provincia de Valencia para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas.