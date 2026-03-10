Aagesen dice que la "apuesta ganadora" en España son las renovables tras defender Von der Leyen la nuclear

1067692.1.260.149.20260310144043 (I-D) La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Retro Demográfico, Sara Aagesen, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que la "apuesta ganadora" en España es la de las energías renovables al ser preguntada por las palabras de este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha considerado un "error estratégico" que Europa diera la espalda a la energía nuclear.

"En España tenemos un recurso ilimitado que es renovable. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos talento, tenemos empresas que han apostado todos estos años (...) por las renovables. Es una apuesta que es la ganadora en nuestro país. Esas empresas no han apostado por nueva inversión en generación nuclear, lo quiero destacar, eso es así", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Más allá de ello, ha recalcado que el Gobierno "va a seguir insistiendo" en medidas que "profundicen" en la transición energética como el vehículo eléctrico o la aerotermia. "Nos dan competitividad, independencia, autonomía estratégica, insisto, bienestar, ante un escenario geopolítico muy complicado. Esa es la apuesta de España", ha recalcado.

Así se ha referido al ser preguntada por las declaraciones de Von der Leyen durante el anuncio de la nueva estrategia europea para desarrollar reactores nucleares modulares pequeños, en el que también ha adelantado la creación de una garantía de 200 millones de euros para movilizar inversión privada en "tecnologías nucleares innovadoras".

En este marco, la presidenta de la Comisión Europea ha explicado que el desarrollo de las energías renovables en Europa ha sido significativo durante la última década y que el continente cuenta con una industria sólida en sectores como la eólica, que ya exporta tecnología avanzada a nivel mundial.

Sin embargo, ha advertido de que el desarrollo de la energía nuclear ha seguido una trayectoria muy distinta en Europa durante las últimas décadas. "En 1990, un tercio de la electricidad de Europa procedía de la energía nuclear. Hoy es cerca del 15%. Creo que fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y baja en emisiones", ha afirmado.

Von der Leyen ha defendido por ello que la Unión Europea debe recuperar su liderazgo en tecnologías nucleares de nueva generación, especialmente en el desarrollo de reactores modulares pequeños, que podrían convertirse en un nuevo sector industrial europeo.

"Europa fue pionera en la tecnología nuclear y podría volver a liderar el mundo en este campo. Los reactores nucleares de nueva generación podrían convertirse en una exportación europea de alta tecnología y alto valor añadido", ha señalado.