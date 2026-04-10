Aagesen pide "máxima precaución" ante una temporada de incendios que puede ser "complicada"

1076667.1.260.149.20260410125825 La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras una reunión con el economista y académico británico, Nicholas Stern, en la sede del Ministerio, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido este viernes "máxima precaciones" ante una temporada de incendios que puede ser "complicada".

"Es cierto que todo ese tren de borrascas y todas las precipitaciones que hemos visto a principios de año nos dan señales donde hoy me gustaría transmitir un mensaje de máxima precaución ante un contexto en el cual puede ser también un verano o una temporada de incendios complicada", ha advertido.

Los incendios forestales han consumido un total de 16.137 hectáreas (ha) en España hasta el 1 de abril, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esta cifra supone el 27,4% del total de la superficie que ha ardido en toda la Unión Europea (UE), donde se han quemado un total de 58.862 ha.

El año pasado, la mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto, cuando en cuestión de un mes se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).

Más allá de ello, Aagesen ha señalado que el Ministerio lleva ya "semanas" enviando operativos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) a distintas comunidades autónomas.

CESE DE LA PRESIDENTA DE AEMET

Por otro lado, la ministra ha destacado la "extraordinaria" labor y profesionalidad de María José Rallo, cesada este jueves a petición propia por metivos personales tras dos años como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (SEMET) "ante situaciones muy complicadas".

"Esa solicitud a petición propia, desde el máximo respeto como siempre tenemos en este Ministerio, le hemos aceptado y hemos aprovechado justo este momento para hacer una modificación del propio sistema de AEMET. Pero insisto, agradecimiento máximo y reconocimiento a la extraordinaria labor de María José Rallo", ha destacado.

Con el nuevo Estatuto, la presidencia de la agencia estatal se configura como órgano de gobierno y corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en este caso, Hugo Morán.