Aagesen pide "presupuestos claros" y "unidad" en UE para avanzar en la transición ecológica: "Es lo mejor que tenemos". - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha pedido este jueves "presupuestos y medidas claras y unidad" a nivel europeo para avanzar en la transición ecológica: "Es lo mejor que tenemos en la Unión Europea (UE), trabajar juntos", ha señalado en una mesa debate con el decano de la facultad de Política, Economía y Asuntos Globales de la IE University, Enrico Letta.

Durante el acto, titulado 'La transición climática impulsa la competitividad, la equidad y la seguridad de Europa', Aagesen ha recalcado la necesidad de tener un "presupuesto claro" a nivel europeo para avanzar en la transición ecológica. "Es hora de un debate importante entre todos los jefes de Estado. Si queremos llevar a cabo esta transición, hagámoslo ahora, con cifras claras", ha resaltado.

Asimismo, ha hablado sobre la importancia de la unidad entre los países miembros del club comunitario y ha pedido una hoja de ruta "clara" para las próximas décadas, en referencia a los objetivos climáticos que la UE decide en conjunto. Por otro lado, ha pedido pensar "de forma innovadora" y de manera "creativa" y "aprender de la experiencia". En este sentido, ha defendido que el sistema de comercio de derechos de emisión funciona (ETS).

De manera más general, la vicepresidenta tercera ha reclamado poner ya en marcha "medidas claras" a nivel europeo para conseguir que los precios de la energía sean "asequibles". "No tenemos combustibles fósiles en Europa. Tenemos otros recursos. Vamos a aprovecharlos ahora. Necesitamos políticas claras ya para lograr ya esa asequilibilidad", ha indicado.

En el marco de su intervención, ha advertido que el cambio climático está "cogiendo velocidad" y que además el mundo está sufriendo su segunda crisis energética en menos de cinco años --la causada por el cierre del Estrecho de Hormuz y la de la guerra de Ucrania. Por esta parte, ha recalcado que España, dadas las medidas que ha implemendado el Gobierno, tiene "menos dependencia" de países ajenos a la UE y precios "más bajos".

Dado que considera que para desarrollar esta transición es necesaria la participación de todos los actores sociales --ONG, empresas, etc--, ha subrayado que hay que explicar que la transición verde "es buena para todos". "Una vez que la sociedad civil se sume, las cosas pueden avanzar a un ritmo diferente", ha indicado.

Por su parte, Enrico Letta ha agradecido a Aagesen su "liderazgo" y la posición de España en la transición ecológica. Durante su intervención, ha hecho hincapié en la importancia de la seguridad en el mundo de hoy en día, algo que a relacionado con la consecusión de independencia energética. Ambos han hablado de la necesidad de grandes inversiones y alianzas para hacer frente a otras partes del mundo, por ejemplo China con las tierras raras.