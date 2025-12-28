Aagesen se pone a disposición de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia ante las fuertes lluvias

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen interviene en la reunión con los alcaldes de la zona de Doñana. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se ha puesto "a disposición" de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la región de Murcia ante la activación de varios avisos rojos por fuertes lluvias en estas regiones en las últimas horas.

Así lo han expresado fuentes del Ministerio, que han confirmado que la ministra se ha puesto en contacto con los presidentes de cada comunidad en las últimas 24 horas para trasladarles que tanto ella como su equipo están "siguiendo con atención" la evolución de la situación.

El temporal de lluvia que afecta a la Comunidad Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado desbordamientos de algunos barrancos, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca, como ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que además ha recordad que está decretada una alerta naranja en toda la provincia de Valencia y amarilla en Alicante y en la zona sur de Castellón.

En Andalucía, la Aemet ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21,16 horas de este sábado en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería.

Por su parte, en la Región de Murcia la alerta por lluvias pasa a ser amarilla hasta las 21.00 horas, según ha informado la Aemet en la tarde de este domingo.