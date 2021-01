Ábalos ofrece más quitanieves a Madrid para limpiar los túneles y destaca la "plena disposición" de Almeida

Asegura que la prevención evitó mayores daños

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha ofrecido este jueves al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, incrementar la ayuda de quitanieves a la ciudad, una vez que muchas de estas máquinas ya se han podido retirar de las carreteras del Estado.

Así lo ha asegurado Ábalos en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press donde ha informado de que este jueves por la mañana ha hablado con el regidor madrileño que "ha agradecido el ofrecimiento" y tiene "plena disposición a ello".

Para el ministro, ahora "lo importante" es resolver los problemas de la ciudadanía y que los ciudadanos perciban que las administraciones "cumplen y trabajan en coordinación" y por tanto, ahora que se han podido reducir las quitanieves en las carreteras pueden aumentarse en Madrid donde ha coincidido con Martínez Almeida que es conveniente liberar los túneles, así como recuperar la "movilidad y la normalidad", retirar escombros y árboles caídos. "Esta es la faena que tenemos por delante", ha apostillado.

No obstante, ha añadido que el Gobierno de España es "sensible" a los daños, "consciente" de la magnitud de la borrasca y del "impacto" que ha tenido en determinadas capitales y comunidades autónomas.

De ese modo, ha defendido el trabajo de prevención que realizaron las administraciones públicas del Estado y que permitieron evitar "mayores daños". De hecho, considera que el balance de las personas afectadas para la dimensión de esta borrasca tiene que ver con las medidas preventivas. En todo caso, lo que no se podía evitar era la nevada en sí.

"Alerta había, otra cosa es que le diéramos más o menos importancia", ha apuntado el ministro en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que "nadie" podía predecir la magnitud de la situación. Ábalos, sin embargo, asegura que el "gran trabajo de prevención ha permitido evitar mayores daños".

En ese sentido, ha recordado que días antes se emitieron avisos y notas informativas para minimizar los efectos de una borrasca que no se podía evitar. El ministro destaca que haber retirado a tiempo los camiones de las vías para que no taponaran las carreteras y evitar así un "grandísimo problema" y retirar los trenes de circulación para que no quedaran varados pasajeros así como el tráfico de aviones permitió minimizar los daños y ahora se está trabajando de forma gradual para restablecer los servicios.

Sobre el estado de la situación, ha indicado que en este momento ya se están restableciendo los servicios ferroviarios y se ha logrado restablecer "todas" las líneas de Cercanías, aunque aún están con bajas frecuencias.

En cuanto al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas admite que todavía tiene algún problema y está operando al 70 por ciento de lo habitual con tres terminales (T-1, T-4 y la satélite) y dos pistas en servicio, después de que se haya registrado una copiosa nevada y hasta -13ºC. Diferente es la situación de las carreteras del Estado ya que Ábalos asegura que todas ellas están "sin ningún problema".