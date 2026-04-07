Abascal sobre el blindaje del aborto en la Constitución: "Eso ofrece el gobierno de Sánchez: muerte, dolor y miseria"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox Santiago Abascal ha acusado al Gobierno de ofrecer a los españoles "muerte, dolor y miseria" tras aprobar este martes el Consejo de ministros en segunda vuelta el proyecto para blindar el aborto en la Constitución.

"Para los de fuera... hoteles, ayudas y sanidad universal pagada por los españoles de a pie. Para los españoles corrientes solo eutanasia, aborto, invasiones y violaciones. Eso ofrece el gobierno de Sánchez: muerte, dolor y miseria. Odia a los españoles y por eso quiere sustituirlos. Sánchez es el enemigo del pueblo", ha asegurado en X.

Así lo ha puesto de manifiesto en su mensaje, donde compara la situación de los migrantes, con la de los españoles, a quienes ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "sustituir".

En concreto, el proyecto del Ejecutivo añade un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución con el siguiente tenor literal: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio".

A partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.