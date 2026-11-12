Abascal justifica su ausencia en The Wild Project: "No queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, - Glòria Sánchez - Europa Press
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que canceló su entrevista con el youtuber Jordi Wild en el podcast The Wild Project para "no someter a ningún tipo de riesgo" su discurso, tras el "error" cometido por asistir a 'La Revuelta', que no emitió su entrevista íntegra.
"Nosotros representamos a mucha gente, yo no me represento solo a mí mismo, representamos a muchos españoles y no queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso, ni a ningún tipo de edición, ni a la confianza en el que está enfrente", ha señalado este jueves Abascal en una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press.
El líder de Vox ha asegurado que no tiene nada en contra de Jordi Wild y que lo siente por él. "Yo estaba ayer en Cataluña precisamente, primero en Gerona y después en Tarragona y había reservado un espacio para esa entrevista y finalmente decidimos no acudir exactamente por lo que había pasado en 'La Revuelta'", ha recordado.
Así, ha explicado que tomaron la decisión "irreversible" de que "nunca más" un candidato o un portavoz de Vox volverá a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista "a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada".
"Ese es el planteamiento, queríamos grabarla también nosotros. Él (Jordi Wild) lo ha considerado una ofensa a su trabajo, yo lo respeto, pero nuestra decisión es irreversible. Nunca más un portavoz de Vox va a actuar en esas condiciones, porque hemos cometido un error en 'La Revuelta' y no vamos a volverlo a cometer de ninguna manera.", ha aseverado.
Por su parte, Jordi Wild se mostró este miércoles "profundamente decepcionado" tras cancelar el líder de Vox su entrevista, lo que calificó de "jugarreta".
"Hay cosas que me han decepcionado mucho. Estoy profundamente decepcionado con Vox, con el equipo de Abascal y con el propio Santiago, que al final es el mandamás y es el que tiene la última palabra en casi todo en ese partido. Si hubiera querido venir, estaría aquí. De eso no hay ninguna duda", aseguró el youtuber en un vídeo compartido en sus redes sociales.
El incidente se produce después de que Vox haya justificado la suspensión por su descontento con la emisión de la entrevista de Abascal en el programa 'La Revuelta' de TVE, de la que han denunciado recortes del material grabado.