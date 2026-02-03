Abierta la convocatoria de la XXXII edición del Premio de Periodismo 'Salvador de Madariaga' dotado con 15.000 euros - LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas Europeos y la Representación en España de la Comisión Europea, con el apoyo de la oficina de información del Parlamento Europeo en España, han abierto la convocatoria de la XXXII edición del Premio de Periodismo Europeo 'Salvador de Madariaga', dotado con 15.000 euros y un diploma acreditativo.

Así lo ha anunciado este martes la Asociación de Periodistas Europeos, que ha subrayado que el galardón fue creado en 1995 para destacar la labor de los periodistas de los medios de comunicación españoles que hayan contribuido en alguna de sus tres modalidades de televisión, prensa escrita o radio, a mejorar el conocimiento de la integración europea y de las políticas europeas.

Las candidaturas a las tres modalidades (prensa escrita, radio y televisión) deben enviarse por correo o por servicio de mensajería, o entregarse en mano, en el domicilio social de la Representación de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid antes de las 20.00 horas del viernes 27 de febrero de 2026.

La Asociación de Periodistas Europeos junto a la Representación de la Comisión Europea designarán un Jurado compuesto por un grupo de expertos de ámbitos relacionados con los medios de comunicación y de representantes de las instituciones de la UE que se encargará de fallar las tres modalidades del premio. La ceremonia de entrega tendrá lugar en primavera.