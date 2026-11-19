Archivo - La aplicación de Facebook disponible en un dispositivo móvil. - Jared Hui/Nexpher via ZUMA Press / DPA - Archivo

BRUSELAS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La divulgación de datos personales y el consentimiento para su uso comercial constituyen una "forma de pago" por lo que el acceso a redes sociales no puede considerarse "gratuito" en tanto que los consumidores están obligados a facilitar esos datos con fines comerciales para poder hacer uso de dichas plataformas, según ha concluido este jueves una Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen no es vinculante para la sentencia que tendrá que dictar más adelante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque estos pronunciamientos suelen marcar la línea que seguirá el fallo en la gran mayoría de los casos dictados en Luxemburgo.

En este caso, la Abogada General Laila Medina analiza una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania por el recurso presentado por la Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores contra Facebook por asegurar en su página de registro que "Facebook es gratis y lo será siempre".

En este contexto, la letrada aconseja al Alto Tribunal europeo que declare que la divulgación de datos personales y el consentimiento para su uso comercial constituyen una forma de pago en el sentido de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y defiende, por tanto, que un servicio no puede calificarse de "gratuito" cuando los consumidores están obligados a facilitar esos datos con fines comerciales, a menos que dichos datos, "a menos que dichos datos se traten exclusivamente para garantizar la prestación del servicio o para cumplir obligaciones legales".

Así, el dictamen aclara que la legislación comunitaria prohíbe describir un producto o servicio como "gratuito" cuando los consumidores deban pagar por él y advierte que la directiva no limita necesariamente ese pago a la entrega de dinero y subraya que el TJUE ya ha reconocido que el pago por una práctica comercial puede adoptar formas distintas del dinero, siempre que la contrapartida tenga valor económico y exista un vínculo cierto entre dicha contrapartida y la práctica comercial de que se trate.

Por ello, la Abogada General sostiene que los datos personales facilitados por los usuarios, junto con su consentimiento para su explotación comercial, tienen un "valor económico para el operador" de una red social, en tanto que permiten al operador generar ingresos publicitarios y financiar el servicio; al tiempo que indica que el hecho de que los usuarios conserven sus datos no impide que su uso comercial constituya un pago.