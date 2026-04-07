Abogados Cristianos anuncia acciones judiciales ante "ataques, alteraciones e incidentes" durante la Semana Santa

Archivo - Varios banceros portan un paso durante la procesión del Santo Entierro, a 29 de marzo de 2024, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). La procesión del Santo Entierro de Cristo convoca a todas las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ci - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado este martes que emprenderá acciones judiciales "en todos los casos recientes de ataques, alteraciones e incidentes producidos durante las procesiones y actos de Semana Santa en distintas ciudades de España".

Según ha avanzado la organización, ya ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Zamora por la vandalización del mural de Nuestra Madre de las Angustias, situado junto a la sede de la Real Cofradía. "Los responsables realizaron pintadas que cubrieron y alteraron específicamente los elementos más significativos de la composición: los rostros de las figuras sagradas de la Virgen María y de Jesucristo", ha señalado.

Abogados Cristianos considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico (art. 323 CP) y de un delito de escarnio de los sentimientos religiosos (art. 525 CP), al tratarse de "una agresión directa no solo contra un bien artístico, sino también contra un símbolo de profundo valor devocional y artístico para la ciudad y la fe de los zamoranos".

Por otro lado, la organización ha pedido información al Ayuntamiento de Villena (Alicante) tras lo ocurrido durante el traslado de la imagen del Cristo de la Columna, cuando un concierto de reguetón se desarrolló sin interrupción en el mismo lugar y momento en que transcurría la procesión.

En Bilbao, la organización ha solicitado ante la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya información sobre la interrupción de la procesión del Domingo de Ramos, por una carrera popular en favor del euskera, la Korrika. "La irrupción de la carrera en pleno recorrido procesional provocó confusión y alteró el desarrollo del acto religioso", sostiene la entidad.

"No se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de ataques, provocaciones e incidentes que evidencian una creciente permisividad frente a las ofensas a los cristianos y a sus celebraciones religiosas", ha advertido Abogados Cristianos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que "es absolutamente indignante que la Semana Santa, una de las tradiciones más importantes de España, se vea cada año empañada por ataques y provocaciones contra los cristianos".

"Lo más grave es que en muchos casos esto ocurre por la dejadez o la mala gestión de algunas instituciones públicas, que no garantizan el respeto ni el normal desarrollo de las procesiones. No vamos a permitir que se normalicen estas agresiones", ha concluido.