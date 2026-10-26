La Academia de Televisión convoca los Premios Iris 2026

Archivo - La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y la Alianza Informativa Latinoamérica (AIL) han convocado la undécima edición de los Premios Iris América, según ha informado este viernes la institución cultural española. - ACADEMIA DE TV - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha convocado este lunes los Premios Iris 2026, para reconocer la excelencia de los profesionales y formatos emitidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

Según ha informado la entidad, junto a las 20 categorías que votan ante notario los académicos, la Junta Directiva podrá otorgar, a través de un jurado profesional, hasta dos Premios Iris del Jurado que reconocerán las innovaciones o emisiones de mayor impacto de la temporada.

Además, un jurado de periodistas de televisión volverá a conceder el Premio Iris de la Prensa Especializada. Como cada año, los directivos del Consejo de la Academia elegirán las categorías de Mejor Programa y Presentador/a Autonómico, Mejor Contenido Original para Plataforma y el Premio 'Jesús Hermida' a la trayectoria.

En cuanto al plazo de presentación de candidaturas, la Academia ha exlicado que estará abierto hasta el próximo 23 de noviembre y las inscripciones se realizarán a través de su página web. La presentación será gratuita para los académicos y para las televisiones y plataformas que forman parte del Consejo de la Academia.

Los Premios Iris de la Academia de Televisión tienen como propósito distinguir la excelencia de profesionales y programas de entretenimiento, ficción e informativos de cadenas generalistas y plataformas de la temporada 2026.