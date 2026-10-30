Accidentes y retenciones complican las carreteras de 14 provincias al inicio del Puente de los Santos

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios siniestros de tráfico y retenciones complican la circulación en carreteras de 14 provincias al inicio de la operación especial por el Puente de Todos los Santos, con problemas en las salidas de Madrid, los accesos a Barcelona y Valencia y distintos puntos de la red viaria, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En torno a las 15.00 horas, en Zaragoza, un accidente provoca el corte de la AP-2 a la altura de La Almolda, en sentido Barcelona, mientras que otro alcance dificulta la circulación en la A-2, en Morata de Jalón, en dirección a Calatayud.

En Madrid, otros siniestros complican la salida por la A-1, a la altura del circuito del Jarama, y la circulación por la A-42, en Casarrubuelos, con tráfico lento en ambos sentidos.

También se registran accidentes en Álava, en la A-1 a su paso por Vitoria-Gasteiz, en sentido Donostia, y en Guadalajara, en la A-2 a la altura de Valdenoches, en dirección a Zaragoza; en Valencia, los siniestros dificultan la entrada por la CV-35, a la altura de La Eliana; la circulación por la V-31, en Alfafar; y el tráfico en la A-7, en Bétera, en dirección a Castellón de la Plana.

En Córdoba, otro accidente afecta a la A-4 a la altura del estadio Nuevo Arcángel, en sentido Sevilla. En la provincia sevillana, un siniestro en la AP-4, a la altura de El Cuervo de Sevilla, complica la circulación hacia la capital hispalense.

Al margen de los accidentes, en Madrid se registran retenciones de salida por la A-3, en Rivas-Vaciamadrid; la A-4, en Pinto; la A-5, en Arroyomolinos; y la M-607, en Tres Cantos.

En los accesos a Barcelona, la circulación presenta dificultades en la C-17, en Granollers, y en la C-33 y la C-58, a la altura de Montcada i Reixac. También hay complicaciones en la AP-7, en Ripollet, en ambos sentidos.

En Vizcaya, las retenciones afectan a la AP-8, en Basauri, en dirección a Bilbao. En Asturias, el tráfico es lento en la entrada a Gijón por la AS-2, a la altura de Roces.

En Valencia, también se registran dificultades en la entrada por la A-3, en Loriguilla, y en la A-7, a la altura de Ollería, en sentido Castellón.

En Badajoz, hay retenciones en la A-66, a su paso por Villafranca de los Barros. En Murcia, la circulación se complica en la A-7, a la altura de Espinardo, en dirección a Almería.

Por último, se registran dificultades en la entrada a Granada por la GR-30, a la altura de Maracena, y en la A-7, en Fuengirola, en sentido Málaga.