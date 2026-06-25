Los accionistas de COPE y Ábside Media aprueban por unanimidad las cuentas y la gestión del Consejo en 2025

Los accionistas de COPE y Ábside Media aprueban por unanimidad las cuentas y la gestión de 2025 - ÁBSIDE MEDIA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Radio Popular COPE y la Junta General de Socios de Ábside Media han aprobado este jueves por unanimidad la gestión del Consejo de Administración de la compañía y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Así lo ha dado a conocer este jueves Ábside Media, que ha destacado que cerró 2025 con unos ingresos superiores a 148 millones de euros y un beneficio neto consolidado de 8,56 millones, un 25,2% más que el año anterior.

El Grupo registró también 91 millones de euros de patrimonio neto --un 9,5% más que en 2024-- y sin endeudamiento. "Esa solidez le permite seguir generando recursos para impulsar sus actividades de radio, televisión, digital y producción audiovisual y, por primera vez desde su constitución en 2020, hace posible aprobar el reparto de dividendos", ha explicado la compañía.

Asimismo, la Junta General de Socios de Ábside Media ha aprobado la incorporación al Consejo de Administración de Manuel Fernando García Sánchez, nuevo secretario general de la CONFER y de José María Albalad Aiguabella, delegado de economía y administración general de la archidiócesis de Madrid.

A juicio del consejero delegado, Javier Visiers, en un contexto global de "incertidumbre, la estabilidad de la que goza esta compañía" les permite "mirar al futuro". "Nos permite generar confianza a nuestros accionistas, a las marcas, a nuestra audiencia y a nuestros trabajadores", ha subrayado.

"La estabilidad nos permite también enfrentarnos de manera más segura a un mercado cada vez más competitivo donde debemos fortalecer el negocio, seguir apostando por una diversificación de ingresos que garantice una empresa más sostenible y explorar nuevas oportunidades de negocio apoyándonos en el desarrollo de talento interno frente a nuevos actores mediáticos, en la innovación y en el uso responsable de elementos como la inteligencia artificial que nos permitan aumentar la eficiencia operacional, maximizar el valor de nuestros equipos, el valor de nuestras marcas periodísticas frente a los algoritmos y la relevancia de nuestros productos ante una fragmentación de audiencias", ha dicho Visiers.

TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Para José Luis Restán, presidente de Ábside Media y director editorial, "la transformación empresarial ha dejado de ser un proyecto puntual para convertirse en un ejercicio permanente". "La irrupción de nuevas tecnologías como la IA, la evolución de los mercados y la necesidad de adaptarnos a escenarios cada vez más inciertos nos obliga a las compañías a revisar constantemente nuestra forma de competir", ha declarado.

"Nuestra estrategia ya no es un plan estático sino una toma continua de decisiones en un escenario donde la confianza sigue siendo el epicentro. Ya no se trata solo que nos escuchen, que nos lean o nos vean. Ahora más que nunca necesitamos que nos crean", ha manifestado, al tiempo que ha añadido: "Que confíen en nosotros, en nuestras marcas como fuente de contenido riguroso y de calidad frente a esos nuevos actores que surgen dentro del ecosistema digital".

Restán ha defendido que deben "construir una relación honesta" con su audiencia, "ensanchar la existente y llegar a los más jóvenes con nuevas narrativas y nuevos formatos". "No renunciamos a la IA pero frente a ella reivindicamos la credibilidad de la radio, el valor de la marca periodística y un uso responsable que construya una relación directa y honesta con nuestra audiencia como indicador de éxito", ha concluido.