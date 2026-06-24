Accionistas de MFE aprueban las cuentas de 2025 y un dividendo de 0,22 euros por cada acción 'A' y 'B'

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de MFE-MediaForEurope (MFE), grupo que engloba a Mediaset España, ha aprobado este miércoles las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, así como un dividendo de 0,22 euros por cada acción 'A' y 'B'.

Así lo ha dado a conocer el conglomerado de medios tras la celebración de la junta presidida por Fedele Confalonieri, presidente estatutario del consejo de administración de MFE.

En esta reunión, la Junta ha aprobado la distribución de un dividendo correspondiente al ejercicio 2025 de 0,22 euros (importe bruto, antes de las retenciones fiscales legalmente aplicables) por cada acción 'A' y 'B' de la compañía. El dividendo se pagará el 22 de julio de 2026, con fecha ex-dividendo el 20 de julio de 2026 y fecha de registro (record date) el 21 de julio de 2026.

Por otro lado, los accionistas también han respaldado la política de remuneraciones, el informe de remuneraciones de 2025 y la gestión de los consejeros ejecutivos y no ejecutivos durante dicho ejercicio.

Además, la junta ha dado el visto bueno a autorizar al consejo de administración por un plazo de 18 meses, vigente hasta el 24 de diciembre de 2027, para adquirir acciones propias de cualquier clase hasta un límite máximo del 20% del capital social emitido, en sustitución de la autorización concedida en junio de 2025.

Finalmente, la Junta ha autorizado al Consejo, también por un periodo de 18 meses, la facultad de emitir acciones de clase 'A' y otorgar derechos de suscripción hasta un máximo de 2.000.000 de acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, para dar cobertura a los planes vigentes de opciones y de concesión de acciones.