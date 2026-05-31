Un acertante de La Bonoloto gana más de un millón de euros en Vista de los Ángeles-Rumina - Mojácar (Almería)

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Vista de los Ángeles-Rumina - Mojácar (Almería) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este domingo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.176.801,35 euros. El boleto se ha sido validado en el Despacho Receptor número 5.900 de Vista de los Ángeles-Rumina - Mojácar (Almería), situado en Paseo del Mediterráneo, 335.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 31 de mayo, ha estado formada por los números 1, 2, 35, 41, 23 y 24. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.055.965,50 euros.