Un acertante se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 30 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DGM25873, ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 37, 48, 44, 1 y 8. Las estrellas son 6 y 2. La recaudación ha ascendido a 41.153.523,40 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 80 millones de euros.