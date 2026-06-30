Un acertante se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo).
Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 30 junio 2026 23:36
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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 30 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DGM25873, ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 37, 48, 44, 1 y 8. Las estrellas son 6 y 2. La recaudación ha ascendido a 41.153.523,40 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 80 millones de euros.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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