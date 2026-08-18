Un acertante en Salamanca gana más de 1,1 millones de euros en el sorteo de 'La Primitiva'

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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un acertante en Salamanca ha ganado un premio de 1,1 millones de euros en el sorteo de 'La Primitiva' que se ha celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuesta del Estado.

El premiado acertó en la categoría especial (seis aciertos más reintegro), que con el premio acumulado de primera categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad total de 1.151.151,39 euros.

En concreto, dicho boleto ha sido validado en el despacho receptor número 64.865 de Salamanca, situado en la avenida de los Comuneros, 39-45.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 17 de agosto, ha estado formada por los 4, 46, 2, 28, 48 y 19. El número complementario es el 18, el reintegro el 0 y el Joker, 7076326. La recaudación ha ascendido a 5.449.192 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración número 36 de Badalona (Barcelona), situada en la calle Del Mar, 124, y en el despacho receptor número 29.130 de Melide (A Coruña), situado en la calle Arzúa, 5.