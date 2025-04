Adigital aclara que la Lista Robinson "no ha sido hackeada" tras una denuncia de FACUA ante Protección de Datos

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha aclarado este miércoles que "en ningún momento se ha producido ningún tipo de acceso no autorizado ni hackeo a los sistemas de Lista Robinson", un servicio en el que se inscriben usuarios que no quieren recibir publicidad o llamadas comerciales de empresas a las que no se les ha dado el consentimiento expreso para ello.

"La Lista Robinson no ha sido vulnerada", ha asegurado Adigital en un comunicado, después de que FACUA-Consumidores en Acción haya informado de la presentación de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra la asociación por la presunta filtración masiva de datos personales de usuarios inscritos en el citado servicio.

FACUA ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos que abra una investigación para determinar si realmente se ha producido dicha filtración y si Adigital ha llevado a cabo "todas las actuaciones que recoge la normativa europea y española vigente". Asimismo le ha instado a que, en caso de detectar que se produjo algún tipo de incumplimiento, abra un expediente sancionador contra la entidad.

Por su parte, Adigital ha hecho hincapié en que desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Lista Robinson opera bajo un "sistema altamente seguro de doble ciego, que emplea técnicas de pseudonimización y mediante el cual ninguna empresa tiene acceso a los datos de los ciudadanos inscritos en la lista de exclusión". "Desde Adigital, como entidad responsable del Servicio de Lista Robinson, tampoco tenemos acceso a los datos de las empresas", ha añadido.

El relación con el archivo filtrado, ha explicado que "con los análisis" que está realizando en base a la información publicada del fichero, ha confirmado que "se trata de una base de datos que corresponde a una tercera empresa y con una antigüedad mínima de 7 años". "Seguimos analizando la información disponible, pero en todo caso, reiteramos que la filtración no se habría producido desde Lista Robinson", ha remarcado.

Adigital ha apuntado que aunque no se trata de una brecha de seguridad en su sistema, ayer comunicó los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos y al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y se ha puesto "a su disposición para colaborar en la investigación de los hechos". "La prioridad debe ser minimizar los perjuicios para los afectados, perseguir esta actividad delictiva y seguir concienciando sobre la importancia de la ciberseguridad en las empresas", ha concluido.