Aemet activa aviso rojo por olas de 10 metros en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para este domingo

Archivo - Estado del mar en Valdoviño debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España).

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por temporal marítimo muy adverso en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para este domingo.

Las costas del noroeste peninsular y del Cantábrico afrontarán este domingo 25 de enero una de las situaciones marítimas más adversas del invierno. Aemet prevé que se produzcan olas capaces de superar los 10 metros de altura, impulsadas por un fuerte mar de fondo y vientos muy intensos.

Con mañana domingo, será el cuarto día consecutivo que el litoral gallego presenta avisos en rojo por fuerte oleaje y rachas de viento fruto de la presencia de la borrasca 'Ingrid' en la Península Ibérica.

Desde el organismo estatal advierten que será "muy peligroso" acercarse a la primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños significativos en paseos marítimos, espigones, puertos y zonas próximas, además de arrastrar objetos y personas con facilidad.