AEMET avanza que la borrasca Ingrid dejará olas de 8m y nieve desde 300m en noroeste peninsular hasta el domingo

Archivo - Olas superiores a 8 metros en Playas de Riazor y Orzán, en A Coruña, Galicia (España), a 28 de octubre de 2020. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Ingrid provocará un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico durante este viernes y el fin de semana, con olas que superarán los ocho metros (m) y harán "muy peligroso" acercarse a la primera línea de costa, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El otro fenómeno adverso será la nieve, que caerá en cotas bajas del norte y centro de la Península y además lo hará generalmente en forma de chubascos. Según el portavoz de AEMET, esto implica que podrán acumularse bastantes centímetros de nieve en el suelo en poco tiempo, lo que puede generar problemas en la movilidad.

De hecho, se espera una cota que estará muy baja en torno a 300 a 500 m en el norte este viernes. Además, las temperaturas van a bajar y el ambiente será frío.

Este viernes habrá un importante temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas que podrán superar los ocho metros de altura. Además, soplará el viento con intensidad en zonas del norte y este de la Península y en Baleares. De acuerdo con Del Campo, las precipitaciones serán generalizadas, pero menos probables en el extremo oriental peninsular.

Por zonas, se esperan acumulados importantes en Galicia. En este marco, la cota de nieve en el norte y centro de la Península bajará de los 800 a 600 m. De hecho, podrá nevar por debajo de 500 m en Galicia. Por lo tanto, no sólo nevará en zonas de montaña, sino también en zonas bajas de la comunidad gallega, amplias zonas de Castilla y León y no se descarta que también lo haga en otros puntos de la zona centro.

Según el portavoz de AEMET, estas nevadas serán en forma de chubascos, en los cuales en poco tiempo pueden acumularse varios centímetros de nieve en el suelo. Asimismo, avisa de que los chubascos podrán ir acompañados de ventiscas, que en el momento en el que se produce la nevada dificultan la conducción porque también se reduce la visibilidad.

Del Campo ha avanzado que el sábado continuará el temporal marítimo importante en Galicia y comunidades cantábricas con rachas de viento muy fuertes por allí y también en el tercio sur peninsular y en el este. Un día más las nevadas afectarán a buena parte de la mitad norte, así como a zonas del centro. Asimismo, también podrá nevar en zonas de la meseta sur.

Aún así, ha especificado que durante esta jornada el interior de Galicia y Castilla y León serán las zonas donde se esperan mayores acumulados de nieve, con una cota que estará muy baja en torno a 300 a 500 m en el norte y en torno a 500 a 800 m en el sur. De forma paralela, también lloverá en buena parte del resto de la Península y Baleares, menos frecuentes en el área del Levante.

En líneas generales, las temperaturas de esta jornada serán más bajas. El pronóstico recoge que será un día muy frío, con heladas en amplias zonas de la mitad norte, también en el centro y este de la Península. En buena parte del interior, las máximas estarán claramente por debajo de los 10ºC.

El domingo será un día con menos precipitaciones, según el portavoz de AEMET. La excepción estará en el Cantábrico, donde sí lloverá, con especial abundancia en el Cantábrico oriental. A su vez, también habrá precipitaciones en zonas de montaña del resto de la Península, con una cota de nieve que empezará muy baja, entre unos 300 y 500 m, pero acabará subiendo a más de 1.000 o 1.200 m.

El temporal marítimo importante continuará a primeras horas pero irá remitiendo. Asimismo, las temperaturas subirán de manera notable, tanto las nocturnas como las diurnas, y se reducirá la extensión e intensidad de las heladas. De acuerdo con el pronóstico, podrán superar de hecho los 10ºC en muchos puntos e incluso llegar a 18ºC en puntos del sureste peninsular.

De cara a la próxima semana, el portavoz de AEMET ha explicado que el tiempo volverá a estar marcado por el paso de borrascas atlánticas y sus frentes asociados, que van a dejar ya desde el lunes un tiempo lluvioso en la mayor parte de la Península y Baleares a lo largo de la semana. Por zonas, estas precipitaciones serán más abundantes en el oeste peninsular y menos en el sureste.

Mientras tanto, las temperaturas experimentarán altibajos a lo largo de los días en función del paso de los frentes, pero en general el ambiente será más suave que en los días previos. De hecho, en el área mediterránea del sureste se alcanzarán los 18 a 20ºC.

Por último, en lo que respecta a Canarias, Del Campo ha indicado que este viernes y el sábado soplarán los vientos alisios con intensidad. Además, habrá nubes en el norte de las islas con algunas lluvias. A partir del domingo, predominarán los cielos poco nubosos con temperaturas más altas. Durante el fin de semana se rondarán de 14 a 16ºC de madrugada y los 19 a 21ºC a mediodía en zonas costeras.

DE 3 A 5 CM EN ÁVILA, SORIA, BURGOS Y LEÓN

Por su parte, Meteored ha avisado de que la cota de nieve se podría situar por debajo de 500 m al final de este viernes en el noroeste, lo que favorecería que la nieve alcance zonas urbanas y de meseta. En este sentido, ha pedido especial atención a Madrid, Segovia y otras capitales del interior, donde no se descartan nevadas en las próximas horas.

En líneas generales, ha indicado que se espera que el mayor impacto de la borrasca Ingrid durante este viernes se dé en el interior norte, donde la cota de nieve será favorable durante gran parte de la jornada y las precipitaciones se mantendrán persistentes.

Entre otros detalles, el portal meteorológico ha destacado que se prevén espesores de tres a cinco centímetros en Ávila, Soria, Burgos y León, que podrían afectar a la movilidad. Mientras tanto, se esperan acumulaciones moderadas de uno a tres centímetros en Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora, donde la nieve será más irregular y dependerá de la intensidad de las precipitaciones.

En este marco, Madrid y Granada se encuentran en el límite de la cota de nieve, con mayor probabilidad de ver copos entre el final de la tarde y primeras horas de la noche, cuando la cota bajará a 700-600 m. De acuerdo con Meteored, podrían aparecer nieve y aguanieve en barrios elevados y zonas periféricas de Madrid, con acumulaciones muy bajas --de entre cero y un centímetro-- aunque pidiendo afectar a la movilidad.

Mientras tanto, en Granada, la nieve será también testimonial y se concentrará en zonas altas de la ciudad, aunque el portal meteorológico no espera acumulaciones significativas ni episodio generalizado.