AEMET avanza que una dana marca el inicio de semana, con lluvias en Mediterráneo y Baleares y temperaturas con altibajos

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza con una dana que este lunes se formará al oeste de la Península y que hasta el miércoles dejará lluvias en la Península y Baleares, que serán localmente fuertes en el área mediterránea peninsular y en el archipelago balear. según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Además habrá nevadas, que serán copiosas en zonas de montaña, y las temperaturas sufrirán "altibajos", aunque frescas para la época.

De este modo, aunque los termómetros estarán en general en valores propios para la época del año, algunos días, especialmente el miércoles y el sábado, quedarán los valores diurnos por debajo de lo habitual para estas fechas. A partir del jueves el tiempo será más estable, aunque un nuevo frente podría llegar a la Península de cara al próximo fin de semana.

Del Campo ha avanzado que este lunes se formará una dana al oeste de la Península que inestabilizará la atmósfera. Así, lloverá en amplias zonas del territorio, especialmente en el cuadrante noroeste y franja central peninsular. A su vez, también habrá chubascos, aunque más dispersos, en el tercio oriental peninsular y Baleares. Éstos podrían ser localmente fuertes, especialmente en puntos de Cataluña y del archipiélago balear.

Además, nevará a partir de una cota de 1.300 a 1.500 metros, aunque la cota bajará hasta los 800 a 1.000 metros en el noroeste. Según el pronóstico, las nevadas serán copiosas a partir de esas altitudes, sobre todo en la cordillera cantábrica y en el entorno del Sistema Central. Durante este día, las temperaturas serán más bajas en el oeste peninsular y más altas en el este. De esta manera, Lugo u Oviedo se quedarán entre los 8 a 10ºC de máxima, mientras que Murcia rondará los 20ºC.

El martes la dana se desplazará hacia el sur de la Península. Con esta situación, el portavoz de AEMET ha señalado que se registrarán precipitaciones débiles en el Cantábrico y más abundantes en la zona centro, este y sur de la Península, así como en Baleares. En un principio, las lluvias más abundantes y localmente fuertes corresponderán al este de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

La cota de nieve se situará en torno a unos 1.400 metros en el extremo norte, mientras que en el resto de la Península estará alrededor de unos 800 a 1.200 metros. Por zonas, estas nevadas serán copiosas en los entornos del Sistema Central, sur del Sistema Ibérico y en los Sistemas Béticos y la previsión no descarta que también se puedan registrar nevadas en zonas de meseta en el sur de Castilla y León y este de Castilla-La Mancha.

Sobre los termómetros, Del Campo ha explicado que los valores bajarán de forma acusada este día en el sur peninsular mientras que subirán en el noroeste. De esta manera, el ambiente será frío para la época en el centro y mitad sur, sobre todo en las horas centrales del día. Así, Ávila apenas alcanzará los 5ºC; Toledo se quedará entre los 10 y los 12ºC; y A Coruña y Bilbao rondarán los 15ºC.

El portavoz de AEMET ha avanzado que la incertidumbre aumenta notablemente de cara al miércoles. En este sentido, lo más probable es que la dana se retire hacia el sur, por lo que su influencia disminuirá. Paralelamente, un frente atravesará el extremo norte. Con todo ello, aunque la jornada comenzará con lluvias en los tercios norte y este y Baleares, las lluivas irán cesando a lo largo del día y los cielos se irán quedando despejados.

A su vez, la cota de nieve subirá por encima de 1.600 metros. De forma paralela, las temperaturas ascenderán, sobre todo los valores diurnos. Si bien se amanecerá con heladas débiles en zonas de montaña, a primera hora de la tarde se superarán los 18ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en puntos del nordeste y Baleares.

Para Del Campo, es probable que el jueves sea un día con tiempo estable en general. Según ha explicado, los cielos estarán despejados. Aún así, por la mañana podrá haber bancos de niebla y nubes bajas en el interior y por la tarde podrán crecer nubes de evolución con algunos chubascos en el Mediterráneo, todo ello en una jornada en la que las temperaturas estarán en ascenso.

LAS LLUVIAS SE EXTENDERÁN EL SÁBADO A AMPLIAS ZONAS DE LA PENÍNSULA

Para el viernes, el pronóstico recoge la posible llegara de un nuevo frente que dejaría lluvias en Galicia, norte de Castilla y León y Cantábrico. Éstas podrían extenderse a amplias zonas de la Península durante el sábado para quedar de nuevo relegadas al extremo norte el domingo. Mientras, las temperaturas no experimentarán grandes cambios el viernes y estarán en descenso generalizado el sábado al llegar además vientos del norte que incrementarían la sensación de tiempo desapacible.

Por último, el portavoz de AEMET ha explicado que en Canarias predominará un régimen de vientos alisios intensos con rachas muy fuertes en zonas expuestas y mal estado de la mar, especialmente en el sur de las islas más montañosas.

Durante este día, habrá nubosidad abundante y precipitaciones débiles en general en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperturas, no experimentarán grandes cambios a lo largo de la semana, aunque quizás suban de cara al fin de semana. De esta manera, las mínimas estarán entre los 15 y 17ºC y las máximas entre los 19 y 21ºC.

MÁXIMAS POR DEBAJO DE LOS 10ºC EN ZONAS DEL NOROESTE

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que las precipitaciones más intensas de este episodio se darán en áreas del sureste. Por ejemplo, los acumulados más destacables podrían alcanzar los 30 a 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en áreas de Murcia, Alicante y Albacete. En otras zonas como Jaén, Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara, ha especificado que se podrían llegar a recoger 20 l/m2.

En lo que se refiere a las temperaturas, el portal meteorológico ha apuntado a que las máximas se quedarán por debajo de los 10ºC en zonas del noroeste y por debajo de los 15 ºC en la mayoría del territorio. En este sentido, las excepciones serán áreas del Cantábrico oriental, del sureste y de Andalucía.

El martes se producirá un fuerte descenso térmico en el sur, especialmente en el sureste, que hará que los registros queden incluso por debajo de los 10ºC en amplias regiones de Ciudad Real, Jaén, Albacete y Granada.

Paralelamente, habrá un ascenso en el interior y noroeste. En cuanto a las mínimas, ha precisado que los valores se mantendrán frescos pero que las heladas estarán restringidas, limitadas en buena medida por la nubosidad.

De cara al miércoles, Eltiempo.es ha señalado que las máximas subirían de forma muy acusada en todo el país, de manera más notable en zonas del sur donde bajarán el día anterior. Durante este día, las heladas podrían ganar terreno y afectar a más zonas del interior y del sureste.