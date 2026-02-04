AEMET avanza que Leonardo empezará a debilitarse el viernes, pero que el sábado llegará otra borrasca

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca de gran impacto Leonardo comenzará a rellenarse de manera progresiva a partir del viernes, pero el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, según el aviso especial lanzado este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal prevé que las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantengan durante la primera mitad de este jueves, cuando la Península estará bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. En este marco, las acumulaciones más significativas se darán en los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste y suroeste del Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular.

A su vez, seguirá lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa. En este sentido, AEMET avisa de que existe la posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan de manera local más de 300 litros por metro cuadrado (l/m2).

Al margen de ello, el paso de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría postfrontal dará lugar a precipitaciones en forma de chubasco que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta con granizo en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia.

No obstante, el aviso advierte que la variable más significativa de este día será el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio excepto en el tercio nordeste peninsular, que quedará al margen. De hecho, se superarán los 90-100 kilómetros por hora (km/h) en áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán.

A su vez, también arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y se extenderá a Baleares. Durante el viernes, AEMET espera que Leonardo comience a rellenarse de forma progresiva: aunque su influencia sobre España continuará, lo hará en menor medida.

En este marco, se registrarán precipitaciones en el seno de la masa fría postfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. A su vez, con la entrada de la masa fría también se espera que descienda la cota de nieve, que se situaría por debajo de los 1.000 m en el cuadrante noroeste peninsular y entre los 1.200 a 1.400 m en el resto del país.

Aunque AEMET admite que hay incertidumbre al respecto, pronostica para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

De este modo podrían registrarse lluvias persistentes a barlovento de las Béticas así como en el Sistema central, en el entorno del Estrecho y en la fachada mediterránea andaluza. En cuanto al viento, el organismo estatal considera posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular. Respecto al temporal marítimo, indica que éste continuara siendo significativo en Galicia y Cantábrico, aunque con tendencia a mejorar a lo largo del día, mientras que en el Mediterráneo se espera que se mantenga.

Por último, en lo que tiene que ver con el domingo, se prevé que las altas presiones se establezcan por el suroeste peninsular tras el paso de la borrasca atlántica. Aunque existe la posibilidad de chubascos, no se espera que tengan la adversidad que en días anteriores. El viento continuaría de componente oeste, con la posibilidad de que se den rachas muy fuertes en el tercio este peninsular.

"Teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha avisado AEMET.