AEMET avanza lluvias para el noroeste peninsular hasta la próxima semana y temperaturas que bajarán en la Península

Archivo - Dos personas caminan con un paraguas al lado de la playa del Orzán, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El noroeste peninsular registrará lluvias hasta mediados de la próxima semana y las temperaturas bajarán en casi toda la Península el lunes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Durante este viernes, el tiempo será inestable y habrá tormentas en el centro y este de la Península, así como en Baleares. Éstas podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de Aragón, en Castilla-La Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la Región de Murcia y Andalucía Oriental, al igual que en Baleares, especialmente en Ibiza, Formentera y Mallorca.

Mientras, Del Campo ha señalado que se esperan lluvias localmente fuertes y persistentes en Canarias debido al paso de un frente, sobre todo en las islas occidentales. Por lo demás, el tiempo será más tranquilo en el oeste peninsular y las temperaturas no registrarán grandes cambios. En líneas generales, el ambiente será suave para la época, incluso cálido en el oeste peninsular. De esta manera, ciudades como Ourense, Badajoz, Córdoba o Sevilla llegarán o superarán los 30ºC.

El portavoz de AEMET ha apuntado a que el sábado será un día de transición, con chubascos por la mañana en las costas catalanas y la llegada de un frente a Galicia por la tarde. Este frente dejará precipitaciones en esta comunidad autónoma, mientras que a lo largo de todo el sábado se formarán tormentas una vez más en el centro y este de la Península, así como en Baleares.

Éstas serán localmente fuertes, sobre todo en el archipiélago. En lo que respecta a Canarias, aún habrá abundante nubosidad y algunas lluvias salvo en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas seguirán sin registrar grandes cambios, aunque en el Cantábrico se notará una subida y, por ejemplo, Bilbao rondará los 30ºC.

La predicción recoge que el frente que llegó a Galicia el sábado pasará por el noroeste peninsular durante el domingo, dejando cielos cubiertos y lluvias en la comunidad gallega, comunidades cantábricas y Castilla y León. Estas lluvias serán abundantes en Galicia e irán avanzando de oeste a este a lo largo del día.

De acuerdo con Del Campo, no se puede descartar que estos chubascos lleguen también a zonas del centro de la Península y al norte de Extremadura. Asimismo, también podrá haber algún chubasco en Cataluña, pero en el resto del área mediterránea se registrarán cielos más despejados. En Canarias todavía podrán producirse algunas lluvias, aunque en general irán a menos.

Este día subirán notablemente las temperaturas nocturnas y bajarán también de forma acusada las diurnas por la presencia de nubes en todo el noroeste peninsular. Así, León u Ourense rondarán los 20 a 22ºC de máxima. Mientras tanto, continuará el ambiente cálido en el cantábrico oriental con máximas de 28 a 30ºC en Bilbao. De forma paralela, se registrarán valores similares en el sur de Extremadura y en el valle del Guadalquivir.

LAS LLUVIAS EN EL NORTE PENINSULAR SEGUIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA

La próxima semana comenzará con un lunes en el que el tiempo estará revuelto. Según el portavoz de AEMET, los cielos en general se presentarán nubosos y habrá lluvias en el tercio norte de la Península. A su vez, también se registrarán chubascos en zonas de montaña del territorio peninsular que localmente podrán ser fuertes. De manera más débil y ocasional, éstas también podrán afectar a otras zonas del territorio salvo al sureste.

Asimismo, podría haber algo de lluvia en puntos de las islas canarias de mayor relieve. Este día, los termómetros bajarán en buena parte de la Península, aunque subirán en la fachada mediterránea y Baleares. En puntos del sureste peninsular y de Málaga se podrían sobrepasar los 30ºC.

De cara a los días siguientes, Del Campo ha avanzado el paso de frentes sucesivos asociados a borrascas atlánticas que podrían dejar precipitaciones en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León y extenderse en menos medida a zonas próximas. Las temperaturas subirán y el miércoles y jueves podrían ser de hecho bastante cálidas para la época del año.