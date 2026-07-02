AEMET avanza que el "punto álgido" de altas temperaturas se dará entre este domingo y lunes, con máximas de hasta 42ºC

Una persona se refresca en una fuente, en Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un episodio de temperaturas muy altas y persistentes afectará a la Península y Baleares este domingo y durará buena parte de la semana, según la nota informativa lanzada este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El punto álgido se registrará entre el domingo y el lunes, con entre 36-38ºC en buena parte de la Península e interior de Baleares y hasta 40-42ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En este sentido, el organismo estatal avisa de que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.). A su vez, incide en que también se registrarán noches muy cálidas en amplias zonas. Según recalca, el nivel de peligro de incendio aumentará además de forma generalizada a valores muy altos.

Por días, AEMET espera que se produzcan ascensos térmicos entre el viernes y el sábado. Éstos serán más acusados en puntos del tercio norte, sobre todo en el oeste de Galicia, donde el sábado se alcanzarán los 36-39ºC. Mientras tanto, los termómetros llegarán a los 38-40ºC en el cuadrante suroccidental y a los 36-38ºC en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

En líneas generales, estas subidas continuarán el domingo y el lunes, cuando probablemente se alcance el punto álgido del episodio. Con ello, se llegará a los 36-38ºC en buena parte de la Península e interior de Baleares; 38-40ºC en los valles del Miño y Ebro, depresiones del nordeste y cuadrante suroccidental, y 40-42 ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Asimismo, se podría llegar a los 34-36ºC en los valles interiores del Cantábrico y 38-40ºC en su parte oriental el lunes.

El organismo estatal apunta a que lo más probable es que el lunes se inicie un descenso térmico por el extremo oeste peninsular, que se extendería el martes al Cantábrico, aunque precisa que hay "elevada incertidumbre" al respecto. De forma paralela, los termómetros ascenderían o se mantendrían sin cambios en el sur y este peninsulares.

La previsión indica que se alcanzarán de nuevo los 36-38ºC en puntos del Miño, buena parte de la Península e interior de Baleares; los 37-39ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, y los 38-40ºC en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste.

DESCENSO A PARTIR DEL MIÉRCOLES

A partir del miércoles, es probable que se produzca un descenso progresivo de las temperaturas, aunque todavía seguirán en valores elevados en numerosas zonas del territorio durante buena parte de la semana. AEMET no descarta que entre el domingo y el martes pueda conformarse una ola de calor, aunque en cualquier caso el nivel de peligro será importante en muchas zonas.

Según añade, se espera un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas. En este sentido, existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana.