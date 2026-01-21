AEMET avanza temporal marítimo en el norte hasta mañana y nieve, lluvia y frío en casi toda España desde el viernes

Archivo - Playa de Ponzos, a 20 de octubre de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La llegada de una borrasca provocará un fuerte temporal marítimo en las costas del norte peninsular entre este miércoles y el jueves, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha advertido de "posibles daños en paseos marítimos e infraestructuras próximas a la costa, a donde será peligroso acercarse".

Durante el viernes y el fin de semana, la protagonista será la borrasca 'Ingrid', que afectará tanto a Portugal como a España con un temporal marítimo importante, acompañado de vientos intensos, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la Península. De acuerdo con el pronóstico, la cota de nieve podría bajar a los 300 metros en el norte y 600 metros en el sur, lo que podrá provocar dificultades en el tráfico rodado.

Por días, lo más destacado de este miércoles será el temporal marítimo en Galicia y en las comunidades cantábricas, donde las olas superarán los siete metros de altura e incluso los nueve en las costas de A Coruña durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. "Será por lo tanto peligroso acercarse a las costas en estas condiciones. Mucha precaución", ha recalcado Del Campo.

A su vez, también habrá rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte. Al margen de ello, las lluvias en el Mediterráneo irán cesando al irse alejando la borrasca 'Harry', pero sin embargo nuevos frentes dejarán precipitaciones en la mayor parte del territorio, que serán abundantes especialmente en el oeste de Galicia y en la provincia de Cádiz.

En este sentido, nevará a partir de unos 1.300 metros de forma abundante en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Central. Además, las temperaturas serán más altas en el noroeste y en el área mediterránea.

El jueves continuará el temporal marítimo en las costas del norte, con olas de más de siete metros. De acuerdo con el portavoz de AEMET, seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas y, por lo tanto, lloverá en buena parte del territorio, aunque hay menos posibilidades de que lo haga de forma intensa en la fachada mediterránea.

Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, donde irán acompañadas de tormenta y granizo, así como en el norte de Extremadura, área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía. A su vez, también podrá formarse chubascos fuertes en Baleares.

Por otro lado, también se registrarán vientos muy intensos en los tercios norte y este de la Península, así como en zonas de montaña del resto y en Baleares. Este día, la cota de nieve bajará hasta unos 1.000 metros en el noroeste peninsular y las temperaturas subirán en el sur y en el este, pero bajarán por el noroeste.

A partir del viernes, se comenzarán a notar los efectos de la borrasca 'Ingrid', que circulará entre la Península y las Islas Británicas y profundizará muy rápidamente. Durante esta jornada, habrá lluvias en prácticamente todo el territorio.

Aún así, Del Campo ha especificado que éstas serán menos probables en el área mediterránea peninsular, en Baleares y en el Cantábrico y que las más abundantes se registrarán un día más en el oeste de Galicia, área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía.

Además, se registrarán vientos muy fuertes en zonas del norte y este peninsular. De forma paralela, el temporal marítimo será importante en las costas atlánticas y cantábricas y entrará en escena la nieve ya que las temperutas bajarán y con ellas la cota.

Así, podrá nevar a partir de unos 500 metros en Galicia y de 600 en el resto de la mitad norte y zona centro. En la mitad sur, nevará desde unos 1.000 metros. "Por lo tanto, será importante este día consultar el estado de las carreteras si se va a viajar porque muchas vías de comunicación se pueden ver afectadas", ha recalcado.

En líneas generales, el ambiente durante el viernes será frío. Aunque las heladas que se produzcan serán débiles, por el día no se alcanzarán los 10ºC en muchos puntos del norte y centro de la Península.

FIN DE SEMANA CON AMBIENTE DE "PLENO INVIERNO"

El portavoz de AEMET ha indicado que el sábado también será un día muy frío, pues las temperaturas bajarán todavía más, con "un ambiente de pleno inverno". En concreto, se registrarán máximas por debajo de los 10ºC en amplias zonas del norte, centro y este de la Península, donde habrá heladas. De hecho, las máximas serán inferiores a los 5ºC en la meseta norte, sur de Aragón y norte de Castilla-La Mancha.

En este día, las precipitaciones volverán a afectar de nuevo a buena parte del territorio salvo a la fachada oriental peninsular y al Valle del Ebro. Con tanto frío, nevará a cotas muy bajas: a unos 500 a 800 metros en la mitad sur y a partir de tan solo unos 300 a 600 metros en el norte y la zona centro. Además, soplará el viento con fuerza en zonas costeras, este peninsular y en áreas de montaña.

Según el pronóstico, el domingo continuarán las precipitaciones en amplias zonas del país, muchas de ellas todavía en forma de nieve en cotas bajas. Sin embargo, Del Campo ha apuntado a que no serán tan abundantes como el día anterior. Asimismo, las temperaturas comenzarán a subir, pese a lo cual habrá heladas en zonas del norte y este del territorio.

De cara a la próxima semana, el portavoz de AEMET ha apuntado a que es probable que continúen llegando frentes atlánticos, con precipitaciones en amplias zonas del territorio que serán más abundantes en el oeste peninsular y menos en el área mediterránea. A su vez, se registrarán nevadas en zonas de montaña y, en líneas generales, las temperaturas serán más altas.

Por último, en lo que se refiere a Canarias, la previsión indica que habrá nubes durante los próximos días en el norte de las islas que irán en general acompañadas de lluvias en el norte de las islas más montañosas. Mientras tanto, los cielos estarán más despejados en el sur y las temperaturas no registrarán grandes cambios, aunque bajarán algo el sábado. De esta manera, las mínimas se encontrarán entre los 15 y 17ºC y las máximas entre los 20 y 22ºC en zonas costeras.