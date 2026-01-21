Protección Civil alerta por temporal atlántico y nevadas en el tercio norte peninsular hasta el domingo

Archivo - Nieve sobre un furgón, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta por temporal atlántico y nevadas en el tercio norte peninsular hasta el domingo 25 de enero a consecuencia de la borrasca de gran impacto denominada 'Ingrid' en base a las predicciones de las Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En este marco, ha recomendado a la población que extreme las precauciones y que atienda a las recomendaciones de los organismos oficiales. Además, ha aconsejado mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN): https://ran-vmap.proteccioncivil.es, así como del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT).

AEMET ha avanzado que Ingrid dejará un importante temporal marítimo, más acusado en las costas gallegas, con precipitaciones que podrán ser en forma de nieve en cotas bajas a partir del mediodía del viernes.

En este sentido, el organismo estatal considera probable que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, mientras que las nevadas afectarán a vías de comunicación del noroeste. En total, espera que el episodio dure hasta el final del domingo.

Por días, ha explicado que Ingrid se profundizará rápidamente este jueves al noroeste de Galicia. En combinación con el anticiclón en el entorno de Azores, provocará que se establezca un intenso flujo del noroeste, que arrastrará una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular.

Durante este jueves por la tarde, prevé que los frentes asociados a la borrasca afecten a la mitad oeste peninsular y dejen precipitaciones en general moderadas. En este marco, las mayores acumulaciones se darían en las vertientes sur de la cordillera Cantábrica y del sistema Central occidental, así como en el entorno del Estrecho y en zonas de realce orográfico de Galicia.

Al margen de ello, las nevadas quedarán restringidas a áreas montañosas de la mitad norte por encima de 1.000 a 1.200 metros (m). Además, el viento soplará de componente oeste con intervalos fuertes en amplias zonas, junto con rachas localmente muy fuertes, lo que tendrá continuidad en jornadas posteriores.

De acuerdo con la previsión, los días álgidos del episodio serán el viernes 23 y el sábado 24, cuando llegará la descarga fría posfrontal. Durante la primera mitad del viernes se espera un gran empeoramiento del estado de la mar en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico de forma paralela al momento de máximo acercamiento de Ingrid.

Sin embargo, ha puntualizado que lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 m en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta Norte.

Con el escenario actual, AEMET no descarta que durante estos días se alcancen espesores de cinco centímetros (cm) en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. Ya el domingo, el organismo estatal prevé que Ingrid se vaya rellenando y que el flujo de origen atlántico se debilite, amainando el temporal marítimo.

A lo largo del día, considera previsible que la masa polar comience a retirarse y que las nevadas sean cada vez menos significativas y en cotas algo más altas. Al final de la jornada, se daría por finalizado el episodio. Por el momento es difícil precisar las zonas donde se darán las nevadas más copiosas, por lo que el organismo estatal recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días.

RECOMENDACIONES SI TIENES QUE COGER EL COCHE

En líneas generales, Protección Civil recomienda unformarse adecuadamente de las condiciones meteorológicas y de la situación de la ruta elegida en el caso de tener que realizar un viaje en condiciones adversas para la circulación. "Es imprescindible disponer de cadenas, o de cualquier otro dispositivo antideslizamiento, sobre todo para viajes por zonas montañosas", ha recalcado.

Además, aconseja atender en todo momento las instrucciones de los agentes de vigilancia en las carreteras, así como de la información de los paneles de mensajes en carretera; y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

Asimismo, subraya la importancia de hacerse ver mediante la utilización correcta del alumbrado y recomienda no adelantar en presencia de nieve o hielo "salvo que se trate de vehículos extremadamente lentos y que se disponga de amplio espacio libre al frente". "Los conductores de camiones deben evitar adelantamientos en todo caso", ha recalcado.

A su vez, aconseja que, en vía desdoblada, se circule por el carril derecho y que, si tiene que detener el vehículo, se haga siempre fuera de la calzada o en el arcén. Ante la previsión de fenómenos costeros y fuertes vientos, Protección Civil pide extremar las precauciones a la hora de conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados; así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Asimismo, recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y, más en general, alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes si resulta que uno se encuentra en zonas marítimas.

Ante la previsión de nieve y bajas temperaturas, insta a ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo y sugiere llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

"Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", ha explicado.

NO ARRIESGAR LA VIDA POR IMÁGENES DEL OLEAJE

Al margen de los consejos relacionados con la conducción, Protección Civil también ha recomendado asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse por fenómenos costeros y fuertes vientos.

"En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar. No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", recalca el organismo estatal.