AEMET avanza que vendrán temperaturas veraniegas: casi 40ºC en Sevilla y Badajoz y noches tropicales en centro y sur

Archivo - Una persona tumbada al sol en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas serán veraniegas durante lo que queda de semana, cuando se rozarán los 40ºC en Sevilla y Badajoz el viernes, y habrá noches tropicales en el sur y centro peninsular, por ejemplo en Madrid, también el viernes. La estabilidad y la ausencia de lluvias será la tónica general, aunque podría haber alguna precipitaciones débiles en el extremo norte y también algún posible chaparrón aislado en zonas de montaña.

Desde este miércoles y durante los próximos días, los valores diurnos serán veraniegos en la mayor parte de la Península, al situarse entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para estas fechas, incluso más de 10ºC en puntos de la mitad norte el jueves y sobre todo el viernes. Así, se rebasarán los 30ºC en amplias zonas y los 35 grados en puntos de los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

Las noches también serán cálidas, con noches tropicales --por encima de los 20 grados--, a partir del jueves en puntos del centro y de la mitad sur de la Península, según ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

De cara al fin de semana, ha añadido que existe incertidumbre y podría darse una bajada de las temperaturas en el noroeste peninsular, pero en general las máximas seguirán siendo altas para la época del año y podría haber un ligero repunte a partir del lunes.

Por días, ha detallado que este miércoles continúa el ascenso térmico iniciado en días previos, los cielos estarán en general poco nubosos y, salvo algún chubasco tormentoso en los Pirineos, no se esperan precipitaciones.

Según Del Campo, entrará calima por el sur de la Península y se superarán los 30ºC en el nordeste, en la zona centro y en la mitad sur de la península. Badajoz y Sevilla marcarán las temperaturas más altas que rondarán los 35ºC.

El jueves habrá cielos poco nubosos y sin lluvias, más allá de algún posible chubasco aislado en montañas del norte peninsular por la tarde. Continuará el polvo en suspensión en la mitad sur y la mitad sur de la Península.

En cuanto a las temperaturas seguirán subiendo, tanto las máximas como las mínimas. Algunas ciudades como Cádiz o Almería ya amanecerán con 20ºC o más. Por el día, se superarán los 32ºC en amplias zonas del país y Bilbao podría llegar a 34ºC, los mismos que Valladolid, Toledo, Zaragoza o Lleida. Sevilla y Badajoz podrían alcanzar 37 o 38ºC.

La situación continuará muy similar el viernes con temperaturas aún más altas y valores nocturnos de 20ºC o más en zonas del centro y de la mitad sur. En concreto, Madrid podría tener su primera noche tropical de la temporada. Durante el día, nuevamente se superarán los 32 a 34ºC en amplias zonas, con Sevilla y Badajoz a la cabeza donde se podrán alcanzarse 38 a 40ºC.

INCERTIDUMBRE A PARTIR DEL SÁBADO

El sábado aumenta la incertidumbre en el pronóstico al entrar un área de bajas presiones en el noroeste peninsular, aunque su "posición es difícil de determinar", según el portavoz. En cualquier caso, ha indicado que en zonas de Galicia, de Asturias, del noroeste de Castilla y León, podrá haber lluvias y chubascos localmente fuertes que podrían extenderse hasta los Pirineos.

En el resto del país, ha avanzado que se mantendrá el tiempo estable, con algo más de cálima que en los días previos que enturbiarán los cielos del centro y del sur peninsular y empeorara la calidad del aire. Según el portavoz, "este día bajarán las temperaturas de forma notable en Galicia y también en Asturias y de forma algo más suave en otros puntos del Cantábrico y del noroeste peninsular y buena parte de Castilla y León".

El resto de la Península se mantendrá sin cambios, "con valores altos, aunque se notará la bajada" y por ejemplo ha hecho alusión a Lugo, donde el viernes llegarán a 30ºC y el sábado pasarán a 20ºC.

En cualquier caso, pese a la incertidumbre, en el Valle del Ebro se seguirán superando los 34ºC, al igual que en el Guadalquivir, y rondarán los 32 a 34ºC en la zona centro y resto de la mitad sur.

De cara al domingo, no se esperan grandes cambios y los termómetros se mantendrán altos, con 30ºC en Castilla y León, más de 32 a 34ºC en el nordeste, centro y mitad sur, y con tiempo estable.

MAYO SE DESPIDE CON TEMPERATURAS ALTAS

A partir del lunes, última semana de mayo, se mantiene la incertidumbre, aunque los escenarios apuntan a que continuarán los valores altos en la mayor parte del país e incluso no se descarta un pequeño repunte, así como tormentas en zonas de montaña.

En cuanto a Canarias, el portavoz ha explicado que predominará igualmente el tiempo estable en el archipiélago con algunas nubes en el norte de las islas y cielos más despejados en el resto. Las temperaturas también subirán en el archipiélago canario y, a partir del fin de semana, es probable que se superen los 32 a 34ºC en muchas zonas de las islas.