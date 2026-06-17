AEMET avisa de un episodio de calor intenso y persistente en gran parte de la Península a partir del domingo

Archivo - Un termómetro marca temperaturas cerca de 40º en la capital cordobesa, a 19 de agosto de 2024 en Córdoba (Andalucía, España). L - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial sobre un episodio de calor intenso y persistente en buena parte de la Península Ibérica a partir del domingo 21, según los últimos análisis meteorológicos.

En concreto, señala que el desarrollo de una dorsal sobre Europa favorecerá una situación de bloqueo, junto con el descuelgue de una depresión aislada en niveles altos (DANA) al oeste peninsular. Esta combinación propiciará la entrada de una masa de aire sahariana, seca y muy cálida, que, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, provocará un notable ascenso térmico.

De este modo, a partir del sábado 20 se espera una subida generalizada de las temperaturas, que será especialmente acusada el domingo 21, cuando se podrán superar los 36 a 38 grados en amplias zonas del interior, sin descartar valores de hasta 40 grados en el este peninsular.

Asimismo, durante esa jornada se prevén máximas de entre 38 y 40 grados en el valle del Ebro, así como en las depresiones del nordeste y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde de forma puntual podrían alcanzarse los 42 grados.

El lunes 22 podría ser el día álgido del episodio en numerosas áreas, con temperaturas que volverán a situarse entre los 39 y 40 grados en los principales valles fluviales, e incluso alcanzar los 42 grados de manera local. En la meseta norte se esperan valores de 36 a 38 grados, mientras que en La Mancha y el sureste peninsular se rondarán los 38 a 40 grados. En el interior de Mallorca, los termómetros podrían marcar entre 34 y 36 grados.

Las altas temperaturas serán persistentes también durante la noche, con mínimas elevadas en amplias zonas. Además, se prevé un aumento del riesgo de incendios forestales, especialmente en el norte, en un contexto en el que podrían registrarse tormentas secas o con escasa precipitación.

La presencia de calima, nubosidad media y alta, así como la evolución de la DANA, introducen incertidumbre sobre la intensidad y duración del episodio, según AEMET. No obstante, señala que el escenario más probable apunta a un ligero descenso térmico a partir del martes 23, aunque los valores seguirán siendo elevados durante buena parte de la semana.