AEMET y CSIC estrenan una nueva plataforma de consulta de información climática con información "visual y accesible"

José María Martell, Ángel Pelayo y Alicia López durante la presentación de la Plataforma Estatal de Servicios Climáticos - UIMP

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han presentado este lunes la Plataforma Estatal de Servicios Climáticos, según han informado ambos organismos estatales. Esta es una nueva web que "aspira a convertirse en el principal punto de referencia nacional para la consulta de información climática fiable y actualizada".

Así lo han anunciado la directora de AEMET, Alicia López, y el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José María Martell, en un acto celebrado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Según han detallado ambos organismo estatales, la Plataforma integra capacidades científicas, técnicas y operativas de distintas instituciones públicas relacionadas con la meteorología, el clima, los servicios climáticos y la investigación en estos campos. Con ello, permite analizar el clima observado, seguir la evolución reciente de distintos fenómenos, consultar predicciones estacionales y explorar escenarios futuros de cambio climático a través de visores cartográficos, gráficos interactivos y herramientas de consulta.

Esta nueva herramienta amplía el catálogo actual de la AEMET con la incorporación de diez nuevos servicios climáticos y un almacén de datos en abierto. Los primeros se estructuran en diez áreas temáticas que abordan fenómenos climáticos relevantes relacionados con las temperaturas y precipitaciones extremas, la sequía, el viento, la radiación solar, el riesgo meteorológico de incendios, las condiciones agroclimáticas y la evaluación de los actuales procesos de cambio climático.

Por su parte, el almacén de datos climáticos integra información desde 1961 hasta la actualidad en un entorno interoperable. Además, la Plataforma da soporte y permitirá ampliar la información contenida en futuras actualizaciones de escenarios regionalizados de cambio climático (Escenarios-PNACC) que se proporcionan en el visor de escenarios de AdapteCCA.

Los productos incluidos en ella están diseñados para facilitar la interpretación mediante mapas, series temporales, periodos de retorno, categorías de severidad, tendencias, anomalías e indicadores de incertidumbre. "Esta visión integrada resulta esencial para evaluar riesgos, identificar cambios, comparar territorios y diseñar estrategias de adaptación basadas en evidencia científica, dando soporte a diferentes sectores estratégicos como la agricultura, la planificación hidrológica, el turismo, la salud, la protección civil o la energía, entre otros", han destacado tanto el CSIC como AEMET.

UNA PLATAFORMA "DIFERENCIADORA, SINGULAR, CON VALOR AÑADIDO"

El desarrollo de la Plataforma ha estado a cargo del personal de investigación de la Plataforma Temática Interdisciplinar PTI+ Clima y Servicios del CSIC, con colaboración de AEMET. El coordinador de la PTI+ Clima en el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Sergio Vicente, ha hablado de cómo los servicios desarrollados "son muy punteros" y el hecho de que estén unificados en una Plataforma Estatal "es diferenciador, singular y aporta un valor añadido".

"Los servicios de estado y evolución del clima, temperaturas extremas, agroclimatología y atribución de eventos cálidos al cambio climático son pioneros, puesto que no hay precedente en Europa de servicios que recojan la información que allí aparece", ha indicado.

Yolanda Luna, jefa del departamento de Ciencia Aplicada y Climatología de AEMET, que lidera el proyecto junto con los investigadores Ana Morata y Esteban Rodríguez, ha recalcado que los servicios climáticos se han convertido en una herramienta "fundamental" tanto para la investigación científica como para la toma de decisiones.

"En la actual situación de cambio climático resulta esencial contar con información climática de precisión. Para ello, es necesario transformar la información de variables climáticas en indicadores y servicios específicos para cada sector, de manera que resulten útiles para la toma de decisiones. Es un puente entre la ciencia climática y la gestión", ha señalado.

Por su parte, Esteban Rodríguez ha puesto el foco en cómo los "crecientes" impactos del cambio climático aumentan la demanda de información precisa para mejorar la capacidad de adaptación. "Con la puesta en marcha de estas nuevas herramientas contamos con mejores sistemas para afrontar sus efectos, anticipar fenómenos extremos y adaptarnos a los posibles escenarios futuros", ha indicado.

A su vez, ha puesto en valor que los servicios climáticos de AEMET ofrecen "una base climática común, objetiva, robusta y actualizada que puede integrarse en procesos de decisión pública y privada y en la implementación de las políticas de Adaptación previstas en el el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030".