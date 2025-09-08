Archivo - Una mujer pasea por una calle con un paraguas. - EUROPA PRESS - DIEGO RADAMÉS - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por tormentas y chubascos intensos que afectarán al este peninsular y a Baleares desde este lunes 8 al miércoles 10.

"Una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares desde hoy lunes hasta el miércoles por la mañana, originando inestabilidad en el área mediterránea. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares", según AEMET.

El lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán a partir del mediodía a amplias zonas del tercio oriental con intensidad fuerte o muy fuerte (30 litros/hora), incluso torrencial (60 litros/hora), siendo la zona más adversa el sur de Tarragona, donde se podrían acumular 90 litros en una hora.

También se esperan acumulaciones de 60-80 litros en 3-6 horas, que en el sur de Tarragona y norte de Castellón podrían ser de 120-150. Las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podría ser grande (superior a 2 cm). Los chubascos podrían afectar también por la tarde con intensidad fuerte al interior y norte de Mallorca.

El martes 9 la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará notablemente en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental y afectarán de forma generalizada a todo el archipiélago balear.

Este será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 litros/h) o torrenciales (superior a 60 litros/h), con acumulaciones de 140 litros en 3-6 horas, rachas muy fuertes y posibilidad granizo grande.

El episodio remitirá a partir del miércoles 10 al mediodía, aunque todavía serán probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular, durante las primeras horas del día.