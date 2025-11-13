La Aemet emite aviso rojo por fuertes lluvias en el norte de Cáceres, Sistema Central y sur de Ávila

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido en la noche de este jueves un aviso rojo de "peligro extraordinario" por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.

El organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de "riesgo extremo", evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Los avisos rojos estarán en vigor hasta las 05.59 horas de este viernes 14 de noviembre.

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han enviado un mensaje a través del sistema 'ES-Alert' a la zona sur de Ávila para avisar de la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas, donde piden extremar precauciones y evitar desplazamientos.