La AEMET prevé un descenso significativo de las temperaturas el último fin de semana de julio tras días de calor intenso

Mujer con abanico - EUROPA PRESS

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que, tras el calor intenso de los próximos días, el escenario más probable es que el último fin de semana de julio haya descensos significativos de las temperaturas, que se acercarían a los valores normales.

La AEMET ha publicado este viernes una nota informativa en la que avisa de que el patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo del próximo fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la Península Ibérica.

Esta circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares.

En combinación con la insolación propia de esta época del año y la subsidencia, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del centro y mitad sur peninsular.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

Existe una alta incertidumbre en la intensidad y duración del fenómeno, así como en las zonas más afectadas, debido a la compleja interacción de varios elementos: la evolución de la dana, la extensión de la masa africana y la posible entrada de aire más frío desde el norte.

El sábado 18 ya se esperan máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se podrán superar los 40 grados.

El domingo 19 los ascensos térmicos más importantes se darán en la mitad oriental peninsular, con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar también los 40 grados al este de La Mancha y en puntos del sudeste, así como con menor probabilidad en el interior de Mallorca.

A partir del lunes 20 es probable que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Estos ascensos podrían ser más marcados entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se superarían los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, alcanzándose también este umbral en el valle del Ebro y zonas bajas aledañas. Incluso se podrían registrar 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha.

Aunque todavía hay incertidumbre en la evolución posterior, con la información actual, es posible que este episodio conforme una ola de calor, iniciándose entre el lunes o martes y terminando el jueves o viernes.