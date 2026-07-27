La AEMET registra dos récords de temperatura mínima más alta para el mes de julio: Ibiza (26,9º) y Tarragona (26,8º)

Récords temperatura mínima - AEMET

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha destacado que el pasado viernes 24 de julio se batieron récords de temperatura mínima más alta para el mes de julio en localidades del área mediterránea.

En concreto, Ibiza aeropuerto no bajó de 26,9 grados, mientras que la estación de Tortosa-Roquetes (Tarragona), con más de un siglo de datos, tuvo una mínima de 26,8 grados.

La AEMET ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por la llegada de una nueva ola de calor este miércoles que afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.

En los próximos días, una secuencia de dorsales afectará a la Península Ibérica, conformando un patrón de bloqueo rex con los bajos geopotenciales situados sobre el Mar del Norte. En este escenario, predominarán las altas presiones sobre todo el Mediterráneo occidental, con una gran estabilidad, y cielos despejados.

En combinación con la insolación propia de esta época del año, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos.