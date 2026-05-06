AEPD recibió más de 30.000 reclamaciones en 2025, el número más alto de su historia y un 64% más que el año anterior

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió un total de 30.931 reclamaciones, lo que supone el número más alto de la historia de esta autoridad, con un incremento del 64% respecto al año anterior.

Así lo ha dado a conocer el autoridad estatal, que ha presentado este miércoles su Memoria de actuación 2025, donde se recogen las cifras de gestión, un balance de las actuaciones realizadas, las acciones de colaboración e inspección puestas en marcha, informes y procedimientos, un análisis de las tendencias normativas y los desafíos para la privacidad, tanto en un plano nacional como internacional.

La Agencia ha detallado que a las más de 30.000 quejas recibidas hay que añadir 1.118 casos (+36%) transfronterizos procedentes de otras autoridades de control europeas y 14 iniciados por iniciativa propia del organismo. Ello supone un total de 32.063 entradas de nuevos casos a inspección.

En este sentido, la Agencia ha destacado el "incremento exorbitado" de casos y que estos son "cada vez más complejos debido al impacto de las nuevas tecnologías y las amenazas crecientes que suponen para la privacidad, y los procedimientos transfronterizos que deben llevarse a cabo en coordinación con otras autoridades europeas".

"Tanto estas cifras como la mayoría de las recogidas en la Memoria en todas las subdirecciones y divisiones reflejan una carga de trabajo creciente que no se ha visto acompasada por un incremento proporcional en la evolución de la plantilla", ha denunciado la Agencia.

BRECHAS DE DATOS PERSONALES

En relación con las brechas de datos personales, la autoridad ha indicado que se han incrementado un 157% los procedimientos sancionadores o de apercibimiento realizados, pasando de los 30 de 2024 a 77 en 2025. Estos procedimientos han derivado en sanciones por importe de casi 20 millones de euros (19.836.603 euros), el 40% de la cuantía total de sanciones impuestas en 2025, que asciende a 48.108.765 euros.

"De hecho, dos terceras partes de ese importe total está concentrado en tres categorías de casos: servicios de internet; comercio, transporte y hostelería; y brechas de seguridad", ha precisado.

Las seis áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores y de apercibimiento finalizados en 2025 corresponden a videovigilancia (81, -4% respecto a 2024); servicios de Internet (77, -3%); quiebras de datos personales (46, +229%); administraciones públicas (41, -105%); comercio, transporte y hostelería (41, +54%) y sanidad (34, +278%).

En casos transfronterizos, la Agencia ha liderado 47 de ellos en 2025 como autoridad principal (frente a los 22 de 2024, +114%) y ha cooperado como interesada en 419 (+20%). Asimismo, se han recibido 1.558 peticiones de otras autoridades, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión (+16%).

EFECTIVIDAD DEL CANAL PRIORITARIO

Respecto al Canal Prioritario para solicitar la retirada urgente de contenido publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen (sexual, violento y otros casos especialmente sensibles), el número de reclamaciones que se han tramitado por la vía preferente es un 23% superior al del año pasado, 49 en 2025. La eficacia de las intervenciones realizadas ha sido de un 82%, una cifra igual a la de 2024.

Sobre las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 38 dictadas en 2025, el 76% de ellas han sido inadmitidas o han resultado desestimatorias.

En lo relativo a las cifras de personas delegadas de protección de datos (DPD) comunicadas ante la Agencia, el año 2025 se ha cerrado con 126.176 frente a 119.803 de 2024. De la cifra del año pasado, 116.007 corresponden al sector privado y 10.169 al sector público.

Finalmente, por lo que respecta a las cifras de acceso a las herramientas web de ayuda a los responsables que ofrece la Agencia, estas continúan acumulando accesos en 2025: Facilita (51.979), Facilita Emprende (6.571), Gestiona RGPD (29.304), Evalúa Riesgo (22.858), Comunica-Brecha RGPD (15.214), Asesora-Brecha RGPD (9.237) y Validacripto (5.867).