La AERC aprueba el nombramiento de Ramón Osorio como presidente

La Asamblea General De La Asociación Española De Radiodifusión Comercial (AERC) Ha Aprobado Este Jueves El Nombramiento Del Director General De Atresmedia Radio, Ramón Osorio, Como Nuevo Presidente De La Asociación. - AERC

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha aprobado este jueves el nombramiento del director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio, como nuevo presidente de la asociación.

Así lo ha dado a conocer la entidad, que ha indicado que Osorio asume el liderazgo de la AERC "con el compromiso de continuar impulsando la transformación del sector y defendiendo los intereses de una industria que, tras más de un siglo de historia, sigue demostrando una capacidad de adaptación y crecimiento sin precedentes".

Durante la jornada, que ha reunido a los máximos responsables de PRISA Media, Ábside Media, Atresmedia Radio y Kiss Media, entre otros, el presidente de la asociación, Javier Visiers, ha hecho balance de su gestión como presidente en los dos últimos años.

En su intervención, Visiers ha destacado el papel esencial del medio en situaciones de emergencia recientes, "como la gestión informativa durante la DANA en Valencia o el apagón general", reafirmando a la radio como el principal "referente para la ciudadanía en los momentos de mayor incertidumbre".

Asimismo, ha asegurado que "lo digital no compite con la radio, sino que la potencia y expande su alcance". "Hemos demostrado que somos un medio que no solo sobrevive, sino que lidera la nueva economía del audio con una eficacia que ningún algoritmo puede igualar", ha apostillado Visiers.

En el plano económico, Javier Visiers ha puesto de relieve que "la radio se posiciona como la plataforma más rentable y eficiente para los anunciantes".

Entre los retos de futuro, la asociación ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la radio en cualquier dispositivo. En este sentido, se ha defendido la importancia de que la radio mantenga su presencia destacada en todos los soportes, incluyendo el automóvil, por su indudable función pública y social. Otros desafíos mencionados han sido la adaptación a la medición 'cross-media', la regulación de la Inteligencia Artificial o la resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual.