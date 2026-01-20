Agua.- Los embalses almacenan 32.056 hm3 y están al 57,2%, con todas las cuencas por encima del 50% excepto dos

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 32.056 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57,2% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En la última semana ha aumentado en 191hm3, o lo que es lo mismo, el 0,3% de su capacidad total actual.

En comparación, los embalses están 5,3 puntos por encima de este mismo momento del año pasado (cuando almacenaban 29.137 hm3) y 6,6 puntos por arriba de la media de los últimos diez años para esta época (cuando la reserva hídrica solía almacenar 28.371 hm3). Todas las cuencas están por encima de la mitad de su capacidad excepto por el Guadalquivir, que se encuentra al 47,3%; y el Segura, que sigue a la cola y está al 26,7% de su capacidad.

En líneas generales, Transición Ecológica ha indicado que las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y que la máxima se ha registrado en la estación de Reus Aeropuerto, que ha llegado hasta los 104,5 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 57,3% y la mediterránea, al 56,7%.

Están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (82,2%); el Cantábrico Occidental (56,1%); el Miño-Sil (60,1%); Galicia Costa (72,7%); las cuencas internas del País Vasco (85,7%); el Duero al 55%; el Tajo (60,8%); el Guadiana (61,6%); Tinto, Odiel y Piedras (90,4%); Guadalete-Barbate (51,5%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (52,6%); el Júcar (52,7%); el Ebro (60,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (84,9%)

Al margen de ello, el Ministerio también ha informado de que la reserva de uso consuntivo, es decir, humano, está al 56,11% y almacena 21.769 hm3. Mientras, la reserva hidroeléctrica se encuentra al 59,65% y tiene 10.287 hm3.