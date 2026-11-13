La AIE recomienda a España evaluar prórrogas nucleares según su seguridad, sus costes y su aportación al suministro

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha recomendado a España considerar prórrogas para los reactores nucleares existentes mediante una evaluación transparente y caso por caso. En su examen de la política energética española de 2026, presentado este viernes, el organismo internacional ha propuesto que estas decisiones se basen en las revisiones de seguridad, la aportación al suministro y los costes y beneficios de mantener cada central en funcionamiento.

En el texto, ha advertido de que el cierre nuclear previsto entre 2027 y 2035 tiene importantes implicaciones para la seguridad energética de España y la descarbonización. Además, ha señalado que prolongar la operación de las centrales puede ofrecer un "alivio transitorio rentable" mientras se garantiza el despliegue y la integración a tiempo de las renovables y de los recursos de flexibilidad y estabilidad.

La AIE también ha destacado que la energía nuclear aporta electricidad estable y baja en emisiones, reduce la dependencia de las importaciones de gas natural y contribuye al funcionamiento seguro de la red como generación síncrona. No obstante, ha matizado que no suele ser la tecnología más adecuada para el control dinámico de la tensión.

El texto ha señalado como "precedente" la prórroga de tres años de la central de Almaraz (Extremadura) hasta 2030, aprobada por el Gobierno en agosto de 2026 ante la incertidumbre energética internacional y la volatilidad de los precios.

A partir de ese caso, la AIE ha planteado establecer criterios claros para futuras autorizaciones y una fiscalidad que reconozca tanto la contribución de la energía nuclear como los costes de sus residuos y desmantelamiento.

Asimismo, ha recomendado una planificación laboral a largo plazo coherente con las decisiones sobre prórrogas y cierres. El objetivo es retener talento, preservar el conocimiento de la cadena de suministro nuclear y facilitar que sus profesionales puedan trasladar sus capacidades a otras actividades del sector energético y de la economía.

RECOMENDACIONES "EN LÍNEA" CON LAS DE FORO NUCLEAR

Foro Nuclear ha pedido también este viernes seguir las recomendaciones de la AIE y evaluar la prolongación de la vida útil de los reactores españoles, previa revisión de seguridad y teniendo en cuenta su contribución al suministro y los costes y beneficios de su funcionamiento.

La organización ha destacado las advertencias sobre el impacto del cierre nuclear y ha reivindicado la aportación de las centrales como fuente de electricidad firme, estable y baja en emisiones que reduce la dependencia del gas importado.

La asociación considera que estas recomendaciones coinciden con sus reivindicaciones para mantener la energía nuclear a largo plazo y afrontar la transición energética.

En este sentido, ha destacado la propuesta de establecer un marco transparente para evaluar las prórrogas caso por caso, una fiscalidad que reconozca tanto la contribución de las centrales como los costes de sus residuos y desmantelamiento, y una planificación laboral que permita preservar el personal cualificado y el conocimiento del sector.

"Todas estas recomendaciones se encuentran en línea con las que el Foro Nuclear lleva reclamando desde hace tiempo, ante la necesidad de contar con la energía nuclear a largo plazo para afrontar los retos de la transición energética y de la descarbonización de la economía", ha incidido la organización.