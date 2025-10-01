Aina Calvo pide que policías y periodistas colaboren para lograr "la legitimidad social" que ambas profesiones "merecen"

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, durante su discurso en el acto de entrega de los Premios Fundación Policía Española 2025, en el Teatro Afundación, en Vigo (Pontevedra), el 1 de octubre de 2025. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha animado este miércoles a policías y periodistas a trabajar juntos "por los más vulnerables" y a seguir colaborando para que ambas profesiones "gocen de la legitimidad social que se merecen".

Así se ha pronunciado Calvo este miércoles durante el acto de entrega de los Premios Fundación Policía Española 2025 en sus categorías de Periodismo y Valores Humanos, llevado a cabo en el Teatro Afundación, en Vigo (Pontevedra), en el marco de la celebración del Día de la Policía Nacional.

Según un comunicado, a lo largo de su intervención, la secretaria de Estado ha elogiado la voz de los periodistas, "que se hace más necesaria que nunca" para expresar "con rigor y con la verdad lo que sucede dentro y fuera de nuestras fronteras".

Además, Calvo ha destacado "el valor humano, la entrega, el sacrificio y el compromiso" de los agentes de la Policía Nacional premiados, que "pusieron en riesgo sus vidas para ayudar a ciudadanos en peligro". "No importó que estuvierais o no de servicio, lo hicisteis por vuestra condición humana y policial, sois así", ha subrayado.