Alba Carrillo y Marta Márquez entrevistarán este domingo a Sánchez, que visitará La Séptima dos veces esta semana

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las presentadoras Alba Carrillo y Marta Márquez entrevistarán este domingo 15 de noviembre al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, en el programa 'Fuera de control' de La Séptima.

De este modo, el jefe del Ejecutivo acudirá por segunda vez en una semana a La Séptima, después de la entrevista que le concedió al periodista Javier Ruiz el lunes.

"Bueno, ¿lo podemos decir ya o no? ¿Es oficial? El tema es cómo encajamos que venga dos veces la misma semana Pedro Sánchez a La Séptima", han señalado las presentadoras en un vídeo publicado por la cadena en la red social X, recogido por Europa Press.

Tras anunciar la entrevista con el presidente del Gobierno de este domingo, Alba Carrillo y Marta Márquez han bromeado con la doble asistencia del líder socialista a la nueva cadena: "Por eso nos llaman Telepedro".

Asimismo, las comunicadoras han asegurado que también han invitado al resto de candidatos a la Presidencia del Gobierno pero, según han confirmado, les han dicho "que no todos". "Cuando vean esta entrevista van a querer venir todos la semana que viene", han añadido.