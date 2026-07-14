Albia, un modelo de atención integral centrado en el acompañamiento a las familias - ALBIA

Madrid, 14 de julio de 2026.- Albia desarrolla en España un modelo de atención funeraria basado en una red nacional de centros, la organización integral de despedidas y diferentes recursos de apoyo al duelo, con el objetivo de acompañar a las familias antes, durante y después de la pérdida de un ser querido.

La compañía forma parte del Grupo Santalucía y acompaña a las familias en la organización de despedidas, la gestión de los aspectos necesarios durante este proceso y el apoyo en el duelo, atendiendo tanto a particulares como a familias que ya cuentan con seguro de decesos.

RED NACIONAL Y ATENCIÓN INTEGRAL

El modelo de Albia se basa en una atención cercana, profesional e integral que permite acompañar a las familias en cada momento del proceso. Esta labor se desarrolla a través de una red de más de 250 centros funerarios en España, entre tanatorios, crematorios y cementerios, y un equipo formado por alrededor de 1.400 profesionales.

Desde el primer contacto, los equipos de Albia ofrecen orientación y acompañamiento para coordinar los diferentes aspectos de la despedida. Esto incluye la atención inicial a la familia, los traslados, el acondicionamiento de la persona fallecida, la organización de la ceremonia, la gestión de trámites y la coordinación de las diferentes opciones elegidas por cada familia.

Cada despedida es única y responde a las creencias, valores y preferencias de cada persona y cada familia. Por ello, Albia ofrece diferentes alternativas para crear ceremonias personalizadas, ya sean religiosas, laicas o adaptadas a las necesidades concretas de cada caso. En este sentido, también ofrece arreglos florales, recordatorios, libros de condolencias, publicación de esquelas y otros elementos vinculados al homenaje.

Dentro de este modelo integral, Albia servicios funerarios pone a disposición de las familias sus espacios, profesionales y soluciones para acompañarlas durante todo el proceso de despedida, desde la cercanía, el respeto y la personalización.

APOYO AL DUELO Y ACOMPAÑAMIENTO POSTERIOR

El acompañamiento emocional es uno de los pilares del modelo de Albia. Uno de sus ejes es la Unidad de Atención al Duelo, formada por psicólogos especializados que ofrecen apoyo a las familias durante la despedida y en los meses posteriores, mediante diferentes modalidades que incluyen atención telefónica o la realización de un estudio psicológico individualizado, entre otras, en función de cada situación.

La Unidad de Atención al Duelo atiende diferentes realidades, como el duelo infantil, perinatal o neonatal, el duelo por suicidio, el duelo en personas mayores o situaciones en las que la familia necesita orientación para comunicar la pérdida a personas con dificultades cognitivas.

Además, Albia cuenta con materiales de apoyo para las familias, entre ellos la colección de guías centradas en distintos procesos de duelo "Enséñame a Despedirme".

ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES Y TRÁMITES POSTERIORES

Tras la pérdida de un ser querido, las familias pueden necesitar apoyo para gestionar diferentes cuestiones administrativas. Por ello, Albia ofrece orientación en trámites como la inscripción en el Registro Civil, la solicitud de certificados, la baja en la Seguridad Social y otros procedimientos posteriores. Este acompañamiento busca facilitar el proceso y reducir la carga de gestiones que las familias pueden asumir en los primeros días, permitiéndoles centrarse en la despedida y en su propio proceso emocional.

Albia también coordina traslados nacionales e internacionales y repatriaciones cuando las circunstancias o la voluntad de la familia lo requieren. Estos procesos implican una gestión especializada para garantizar que cada traslado se realice con el cuidado y la atención necesarios.

Nuevas formas de despedirse y recordar

La forma de entender las despedidas ha cambiado en los últimos años. Cada vez más familias buscan ceremonias que reflejen mejor la vida, los valores y los recuerdos de la persona a la que quieren homenajear.

Por ello, Albia ofrece alternativas que permiten crear despedidas adaptadas, como ceremonias personalizadas, vídeos homenaje, acompañamiento musical, envío de cenizas, joyas con cenizas, gestión de la huella digital y opciones como el esparcimiento de cenizas en el mar.

Estas soluciones permiten combinar la tradición con nuevas formas de recordar, siempre desde el respeto a las preferencias de cada familia y a la historia de cada persona.

CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON LAS PERSONAS

La calidad forma parte del compromiso de Albia con las familias. Albia cuenta con la certificación AENOR "Compromiso con las Familias", un distintivo que evalúa la atención ofrecida desde una perspectiva ética, emocional y centrada en las personas. Esta certificación contempla aspectos diversos del proceso, como la atención inicial, la llegada a los espacios de despedida, la ceremonia, la información facilitada a las familias y el acompañamiento posterior.

La sostenibilidad también forma parte de los compromisos de Albia. Desde marzo de 2023, sus centros operan con electricidad procedente de garantías de origen renovable. Además, la compañía ha instalado placas fotovoltaicas en varios de ellos y ha avanzado en la renovación de su flota con vehículos híbridos y eléctricos.

El proyecto Bosque Albia se enmarca en las iniciativas ambientales de la compañía y desarrolla acciones de reforestación en distintas localidades españolas. Esta iniciativa está vinculada a la compensación de la huella de carbono y al objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática.

Albia también desarrolla acciones internas relacionadas con la igualdad, la diversidad y el bienestar de su equipo. Entre ellas, se encuentran programas de desarrollo profesional, iniciativas para impulsar el talento femenino y medidas de bienestar vinculadas a la salud mental, la alimentación saludable y la actividad física.

El modelo de Albia se articula en torno a una idea central: acompañar a las familias con cercanía, respeto y profesionalidad durante un momento especialmente importante de sus vidas. A través de sus espacios, profesionales y recursos de apoyo, ofrece soluciones adaptadas a cada despedida y acompaña a las familias durante las diferentes etapas del proceso, desde la organización del homenaje hasta el acompañamiento en el duelo.

(Información remitida por la empresa firmante)