Alegría insiste en que alumnos estudien castellano y catalán y el PP responde: "Permite que se pisotee la Constitución"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha insistido en el compromiso del Gobierno con los alumnos de Cataluña para que "estudien en castellano y en catalán y que dominen ambas lenguas cuando terminen la enseñanza obligatoria".

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Sandra Moneo ha acusado a la ministra de permitir "que se pisotee la Constitución y los derechos de las familias que día a día pelean en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en castellano".

Así lo han manifestado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Alegría ha respondido a la pregunta de los populares sobre "cuántas veces se va a poner en evidencia que el Gobierno no defiende el derecho de los catalanes a estudiar en castellano".

En este contexto, la ministra ha criticado al PP por traer a la Cámara Baja "una retahíla de mentiras" cuando "les va mal": "Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, sino en una mentira más grande".

Así, la responsable de Educación ha incidido en que "el único problema es la posición del PP con Cataluña", calificándola de "fallida y reincidente" al utilizar "siempre la confrontación con Cataluña para rascar votos en España". "Para eso no han tenido ningún tipo de pudor para manosear el castellano y el catalán para seguir en la confrontación y división", ha precisado.

Para la ministra, la relación del PP con Cataluña "está basada en la distancia y en la falta de comprensión" y ha afirmado que "nunca han tenido un proyecto para Cataluña". "Pensé que con la llegada de Feijóo iba a entender la pluralidad lingüística en este país aunque fuera única y exclusivamente porque así aparece en la Constitución, pero ni aún así, también eso Feijóo y ustedes han decepcionado, es un líder que en absoluto es moderado que no entiende la pluralidad lingüística y no va a dejar la política de confrontación", ha comentado.

En este punto, ha cargado contra los populares por creerse "los únicos buenos españoles" y les ha recomendado "asumir y cumplir la Constitución". "Déjese de excusas y mentiras también en política lingüística", ha sentenciado.

"ROMANCE" ENTRE EL GOBIERNO Y EL SEPARATISMO CATALÁN

Durante su intervención, la diputada del PP ha hecho referencia a la "complicidad" del Gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sistema educativo en Cataluña, algo que considera que "es hoy una clarísima revelación". "El último que se ha sumado a poner luz a ese apasionado romance que mantienen con el separatismo catalán es Aragonès, que sin filtro alguno ha revelado el pacto", ha dicho.

Así las cosas, Moneo ha afirmado que Alegría "no recurría la normativa catalana que expulsa al castellano de las escuelas como pilar para reimpulsar la mesa de diálogo". "Hace unos días usted hablaba de honestidad y franqueza y permite que se pisoteé la Constitución y los derechos de las familias que día a día pelean en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en castellano", ha lamentado.

La diputada popular ha criticado que la ministra "se dedica a incumplir la ley y a convertirse en cómplice de aquellos que pretenden socavar los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho".

En su opinión, Alegría "se siente más cómoda" como portavoz del PSOE que como ministra de Educación. "Podrían haber paralizado las leyes catalanas que impiden la presencia del castellano en la escuela y no lo han hecho, se podían haber puesto del lado de las familias y no lo han hecho, podrían haberse separado del separatismo y radicalismo y no lo han hecho. Los libros de historia escribirán sobre su Gobierno que socavó los pilares del Estado de derecho", ha concluido.