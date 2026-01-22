Alfonso Morales, secretario general de RTVE: La difusión de 'fake news' está "relativizando la verdad"

Alfonso Morales, secretario general de RTVE - JOSÉ MANUEL ORTEGA ELGUETA/RTVE

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha afirmado que la difusión de 'fake news' está "relativizando la verdad" y "se está cuestionando a los medios de comunicación de servicio público".

Así lo ha indicado Morales durante la inauguración de la 'Jornada de Medios Públicos, Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios', celebrada en la sede de RTVE en Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

En ese contexto, Morales cree que "las alianzas son más importantes que nunca", por lo que ha destacado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y a Public Media Alliance (PMA, a la que RTVE se ha adherido recientemente) como "elementos sustanciales para defender" su legitimidad frente a las "enormes presiones".

En la primera ponencia la directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, Teresa Muñoz Guerra, ha dicho que los medios de comunicación públicos existen "para informar y para garantizar derechos", como la "información veraz" y el "pluralismo".

Además, Muñoz Guerra ha destacado el papel de los medios públicos como "contrapeso democrático frente al poder de las grandes tecnológicas" en un momento en el que "la viralidad está compitiendo con el contexto". "La lucha contra la desinformación la ganaremos formando ciudadanos y ciudadanas críticos, que sean capaces de reconocer fuentes fiables y narrativas manipuladas", ha defendido.

El director ejecutivo de la Public Media Alliance (PMA), Kristian Porter, ha puesto el foco en el "papel crucial en la democracia" que representan los medios públicos y ha denunciado las presiones a las que los medios públicos se ven sometidos y puso como ejemplo los recortes que han sufrido en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump o en la Argentina de Javier Milei.

DEMOCRACIA Y PRENSA

El la mesa redonda 'Democracia. La prensa como garante de las libertades', han participado Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE; Jesús Serrano, responsable de Comunicación de la Junta Electoral Central y exdirector de Comunicación del Congreso de los Diputados; Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras.

Así, Lakidain ha asegurado que la Corporación "está trabajando en robustecer su financiación y, de la mano del poder político", así como "en sintonía con el regulador", en referencia a la CNMC. Lakidain ha avisado también de los riesgos que afrontan los medios públicos por políticas como las de Donald Trump. "Estamos en una guerra por las libertades. Libertad o totalitarismo", ha destacado.

Por su parte, Jesús Serrano ha añadido que "la desinformación es un elemento dentro de la ecuación comunicativa difícil de erradicar" y ha explicado el papel de la Dirección de Comunicación del Congreso a la hora de "paliar la desinformación". Por ejemplo, facilitando a los medios de comunicación el acceso a la información, y desde una dirección que "está formada por funcionarios, lo que le da el plus de neutralidad política".

En su caso, Ángel García Castillejo ha dicho que "la democracia es una criatura tremendamente frágil" y ha avisado contra aquellos que la "atacan y socavan". "Una democracia robusta necesita medios de comunicación fuertes, diversos, sostenibles", ha manifestado, para cerrar proclamando la importancia de la sostenibilidad del servicio público, de ingresos sostenibles para el servicio público de televisión.

"La politización de los medios de comunicación han difuminado la línea entre opinión e información", ha dicho Edith Rodríguez Cachera, que ha avisado de que "en la polarización, no habrá ningún ganador" y que "medios de comunicación públicos y privados deben sentarse y hablar".