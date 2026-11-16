Alianza Verde pide que la COP31 acuerde una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles

Archivo - El diputado de Unidas Podemos en el Congreso y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, durante una entrevista para Europa Press, a 16 de marzo de 2023, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha reclamado este lunes a los gobiernos de la Unión Europea (UE) que impulsen en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) un compromiso vinculante para abandonar los combustibles fósiles y rechacen lo que el partido califica del "eterno chantaje de los países petroleros". El coordinador de la formación, Juantxo López de Uralde, ha pedido al Gobierno español que lidere el desbloqueo de las negociaciones y ha criticado su papel en la cumbre.

"El Gobierno de España, que ha bajado el perfil en esta cumbre por primera vez desde que Pedro Sánchez es presidente, tiene la oportunidad de hacer algo útil y liderar este desbloqueo. Esta legislatura ha sido una oportunidad perdida para el abandono de los combustibles fósiles y se le han abierto las puertas al oligopolio. Ahora pueden terminar su mandato dando una señal de firmeza: plántense ante los países petroleros", ha recalcado.

Según Alianza Verde, en cada Cumbre del Clima hay un grupo de países, encabezados por Rusia, Estados Unidos o el grupo árabe, que bloquea "sistemáticamente" la posibilidad de establecer objetivos globales obligatorios para abandonar los combustibles fósiles.

La formación atribuye este bloqueo a la "masiva presencia de lobbistas de las petroleras en estas cumbres". "Cumbre a Cumbre, la delegación más mayoritaria es la de los lobbistas de la industria fósil, por encima de las delegaciones de los gobiernos, pervirtiendo los objetivos de las COP", ha denunciado el partido.