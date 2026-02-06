Alianza Verde pide al Gobierno mejorar las condiciones de la plantilla de AEMET: "Es un servicio público esencial"

Archivo - Los asistentes ven proyectada la nueva imagen corporativa de la AEMET, durante la presentación del plan estratégico de AEMET y de su nueva imagen corporativa, en La Casa Encendida, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Alianza Verde ha pedido al Gobierno medidas para poner fin a la situación "crítica" de la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para que el Ejecutivo responda por escrito, según ha informado este viernes el partido.

"AEMET constituye un servicio público esencial del Estado (...) Su correcto funcionamiento resulta especialmente crítico en el actual contexto de cambio climático y consecuente aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos adversos, con impactos directos sobre la seguridad de las personas, los ecosistemas y la economía", ha recordado.

En concreto, ha instado al Ejecutivo a reforzar "los recursos humanos y tecnológicos disponibles" en el organismo estatal para afrontar "el actual contexto de empeoramiento de las condiciones climáticas y meteorológicas" en España. Con esto, la formación quiere que se garantice la calidad y continuidad del servicio público que presta AEMET, "haciendo efectivo el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de adaptación al cambio climático y protección civil".

Según fuentes del partido, Alianza Verde ha preguntado al Gobierno sobre qué valoración hace el Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), sobre la situación laboral denunciada por los sindicatos de AEMET y su impacto en la calidad y continuidad del servicio público que presta la agencia estatal.

Además, ha pedido saber si el Gobierno considera compatible "la actual falta de personal, el envejecimiento de la plantilla y la pérdida de series climáticas con las obligaciones del Estado en materia de adaptación al cambio climático y protección civil".

Más allá de ello, ha inquirido sobre si el Ejecutivo tiene previsto impulsar una Oferta de Empleo Público extraordinaria y una planificación plurianual de recursos humanos que "garantice el relevo generacional, la transmisión del conocimiento y la cobertura efectiva de los puestos operativos de AEMET".

A su vez, ha preguntado sobre qué medidas concretas tiene pensado adoptar el Gobierno y en concreto Transición Ecológica para mejorar las condiciones laborales, retributivas y de conciliación del personal de AEMET "de manera que se asegure la retención del talento y se evite la fuga de profesionales altamente cualificados del organismo público".

Por último, ha inquirido sobre si el Ejecutivo tiene previsto reforzar los mecanismos de diálogo y negociación colectiva en AEMET, garantizando la participación real de la representación sindical en las decisiones estratégicas que afectan a recursos humanos, organización del trabajo y planificación presupuestaria.

Alianza Verde ha registrado estas preguntas junto después de que las organizaciones sindicales con representación en AEMET hayan convocado varias movilizaciones en defensa de unas mejores condiciones laborales de la plantilla. La primera tendrá lugar frente a la sede en Madrid de los Servicios Centrales de la entidad, el próximo 12 de febrero de 11:00 a 12:00 horas, para reclamar más plantilla y compensación por disponibilidad horaria total, entre otras cuestiones.

Para el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, Transición Ecológica debe dedicarse "menos a dar palmadas en la espalda a los meteorólogos, y más a cumplir con sus obligaciones reales, que pasan por cuidar los servicios públicos como son la AEMET". "La crisis climática es ahora, y la Agencia Estatal de Meteorología es un servicio esencial, que hacen sus trabajadores y sus trabajadoras, cada día. Así que pedimos al Ministerio que se dedique a invertir en los servicios esenciales reales", ha recalcado.