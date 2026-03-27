Alicia García (PP) pide "no fallar a los jóvenes vulnerables" tras el caso de Noelia: "Podía haber tenido más apoyos"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha hecho un llamamiento a "no fallar a los jóvenes vulnerables" tras el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que este jueves ha recibido la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona). "Podía haber tenido más apoyos", ha defendido.

En rueda de prensa en el Senado, García ha asegurado que este caso "apela a toda la sociedad en su conjunto, porque el Estado ha fallado". "Ha fallado desde el inicio a una niña en un sistema de protección a la infancia, ha fallado a una niña también porque tuvo agresiones sexuales, ha fallado a una mujer que intentó suicidarse", ha relatado.

Por ello, ha pedido "tomar medidas" y "no fallar a los jóvenes que son vulnerables o que tienen algún tipo de situación difícil". "Noelia podía haber tenido más apoyos del Estado en el sistema de protección, en su entorno, y ha fallado. Por tanto, creo que nos apela a todos a hacer una reflexión", ha reiterado.

Para García, "una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite". "Una sociedad justa se debe de medir por cuánta vida cuida hasta el final", ha valorado y ha añadido que desde el PP se "apela a garantizar una vida digna a todas las personas hasta el final".

"Soy madre de tres niñas y he vivido todo esto desde la tristeza y la conmoción. Yo creo que nos ha tocado a todos el alma", ha reconocido.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió este jueves "una reflexión profunda" ante el caso de Noelia y ha afirmado que las instituciones que debían protegerla "le fallaron", en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

En su opinión, las instituciones "le fallaron" desde la infancia y "de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras". "Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron", ha continuado. "Descansa en paz, Noelia", ha concluido.

La joven Noelia, que sufría una paraplejia, ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), que llega casi dos años después de su petición, tras el pronunciamiento de cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida, por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos.