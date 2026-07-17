Alsina se despide de la parte informativa de 'Más de uno' después de once años y "2.500 mañanas"

Archivo - Mariano Rajoy junto a Carlos Alsina a la salida de la capilla ardiente por Fernando Ónega situada en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026, en Madrid (España). El periodista Fernando Ónega ha muerto a los 78 años. - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de 'Más de uno', Carlos Alsina, se ha despedido este viernes de la parte informativa del programa principal de Onda Cero después de once años y 2.500 mañanas en las que ha analizado la actualidad política y social.

"Cómo se pone fin a una relación de once años. No eres tú, soy yo. (Soy yo, que me gasté, ya te lo dije)", ha comenzado su último monólogo, recogido por Europa Press.

Alsina ha recordado "una mañana tras otra, y tras otra, y tras otra hasta sumar 2.500 mañanas". "2.500 citas, tú y yo, a esta hora. 2.500 quinientos sermones de las ocho. Si le sumo los de las ocho de la tarde en 'La Brújula' me salen 5.000. Es la prueba de que yo he predicado muy por encima de mis posibilidades", ha afirmado.

El periodista ha señalado que en estos once años el equipo ha contado "muchas" noticias. "Grandes acontecimientos que pensamos que iban a cambiar para siempre nuestras vidas. Mientras nuestras vidas, en realidad, iban cambiando pero por otras cosas", ha indicado.

En este sentido, Alsina ha comentado que al equipo del programa "también le fueron pasando cosas", entre ellas, ha destacado que ha tenido que "enterrar este año a dos personas que hicieron crecer con su talento, su experiencia y su buen humor este programa": "Fernando Ónega, nuestra brújula mañanera, y Raúl del Pozo, nuestro viva el vino".

Finalmente, el director de 'Más de uno' ha reconocido el trabajo de quienes le han acompañado "en la carpintería" del primer tramo del programa, el equipo informativo y la redacción de Informativos de Onda Cero.

Rafa Latorre --actual presentador de 'La Brújula'-- se encargará de conducir el tramo informativo de seis a diez de la mañana, mientras que Alsina pasará dirigir la parte de 'magazine' o entretenimiento.

Desde Onda Cero buscan formar una "dupla" con periodistas "referentes" en el mundo radiofónico, según explicaron a Europa Press desde Atresmedia.